Борьба за "Коалицию". Зачем это объединение Эрику Ирискулбекову?

Можно как угодно относиться к неправительственным организациям, функционирующим в Кыргызстане на деньги зарубежных спонсоров, но, как правило, образ складывается такой – дружная команда единомышленников, готовая по сигналу лидера бросаться на любые амбразуры.

Но порой по факту оказывается, что ситуация иллюстрирует анекдот с коронной фразой "а коллективчик-то у нас гаденький!".

Просим заранее извинить за это сравнение членов объединения, о котором мы расскажем, честно исполняющих свои обязанности. Это не про них. Напротив, один из них и обратился в редакцию VB.KG с просьбой обнародовать информацию о происходящем в НПО беспределе.

Речь пойдет, как бы это ни звучало парадоксально, об общественном объединении "Коалиция за демократию и гражданское общество".

Конфликтный гнойник прорвало весной 2018 года, когда ряд сотрудников выдвинули претензии к своему руководителю Азамату Адилову. Подчиненные предъявили ему претензии следующего характера: присвоение ГСМ, выделенных донорами для проектных нужд, сотрудники были возмущены необоснованных эмоциональными выпадами в адрес служащих головного офиса. "Коалиционщики" сначала выдвинули ультиматум с требованием немедленного увольнения, а потом и вовсе обратились с заявлением в ГСБЭП по фактам финансовых нарушений. Лидером "противостояния" выступил бывший юрист ОФ "Правовая клиника Адилет" Дастан уулу Улан.

Проверка началась, и Адилов спешно уволился. Примечательно, что точно также поступила и в определенном роде известная правозащитница Динара Ошурахунова. На тот момент в "Коалиции" она числилась экспертом.

И здесь в "Коалиции" появляется достаточно известный юрист, правозащитник, экс-член ЦИК, бывший сотрудник правовой клиники "Адилет" Эрик Ирискулбеков. Его, утверждают сотрудники объединения, Динара Ошурахунова привлекла в качестве, т.с., кризис-менеджера.

О том, что происходило потом между ушедшими Адиловым, Ошурахуновой и Ирискулбековым можно только гадать. Но, судя по всему, у Динары Мажановны были совершенно другие планы.

После "назначения" Ирискулбекова от имени отдельных членов "Коалиции" был инициирован судебный иск с требованием признать нелегитимным Совет директоров объединения ввиду отсутствия кворума на общем собрании общественного объединения в 2016 году, на котором был избран данный состав Совета директоров. Таким образом, получив от указанных членов организации доверенность на представление их интересов в судебных органах, Дастан уулу Улан добился временного приостановления полномочий Совета директоров, что в свою очередь сыграло на руку Эрику Белековичу, который фактически обезвредил единственный руководящий орган Коалиции, который мог принимать значимые решения, в т.ч. увольнение его самого.

После чего совершенно волшебным образом Финпол, несмотря на выявленные нарушения налогового законодательства и факты нерационального расходования грантовых средств, прекратил проверку финансово-хозяйственной деятельности организации.

Ну а с осени 2018 года Эрик Белекович начал турне по республике, в рамках которого проводил встречи с региональными представителями Коалиции. Сотрудники утверждают, что помимо "просто общения" проводилась работа по сбору подписей в пользу утверждения в качестве уже избранного президента ОО "Коалиция за демократию и гражданское общество", собственно, самого Эрика Ирискулбекова.

И, действительно, собрав необходимое количество подписей, Эрик Белекович обратился в Минюст, куда направил соответствующий протокол с целью регистрации себя в качестве руководителя. Однако, как оказалось, якобы проведенное им мероприятие является нелегитимным, так как согласно Устава Коалиции решение о проведении общего собрания может принимать только Совет директоров (полномочия которого временно приостановлены судебным решением), на основании чего и орган юстиции отказал в удовлетворении его обращения.

Самое интересное, что некоторые сотрудники "Коалиции" до сих пор совершенно уверены, что Эрик Ирискулбеков является легитимным главой объединения.

Показательно, что спустя некоторое время члены Коалиции, от чьих имен были инициированы иски о приостановлении полномочий совета директоров, видимо поняли, что "что-то пошло не так", и иски отозвали. При этом, согласно процедуре, полномочия Совета директоров Коалиции могут быть восстановлены решением опять же судебного органа. Однако с декабря 2018 года по март 2019 года Эрик Белекович по различным причинам на заседания не являлся. Процесс затягивался...

В "Коалиции", утверждают сотрудники, стали "нормой" интриги, доносы. Работать было невозможно.

Но, так или иначе, в начале марта 2019 года в Бишкекском городском суде ранее отмеченный судебный процесс наконец состоялся, и полномочия Совета директоров были восстановлены, более того, решением Совета директоров Коалиции Эрик Ирискулбеков освобожден от исполнения обязанностей президента организации. Однако, вопреки решению Совета директоров, Эрик Белекович, утверждают сотрудники, отказался покидать рабочий кабинет и продолжает фактически руководить организацией. Более того совершил вылет в Украину в качестве наблюдателя от Коалиции на президентских выборах – в конце марта 2019 года.

Собственно говоря, сейчас главная проблема в том, что "коалиционисты" не могут сейчас забрать у Ирискулбекова печати и все учредительные документы.

Редакция VB.KG будет рада предоставить площадку всем упомянутым в материале персонажам. Вместе с тем мы будем внимательно следить за тем, как будет развиваться эта история.