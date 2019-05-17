Адвоката Текебаева допросили по делу о крушении самолета на Дача-СУ

Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда вернуть дело о выплате компенсации экс-президенту Атамбаеву бывшими адвокатами Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза на пересмотр в Октябрьский райсуд столицы. Об этом редакции VB.KG сообщила сама Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, первичная судебная инстанция пересмотрит дело по вновь открывшимися обстоятельствам.

- Для нас это уже победа, так как раньше нашу позицию никто не слушал. Естественно решения были однобокими. Сумма иска в 10 миллионов сомов Атамбаева тоже непонятно, как сложилось. Как вообще он оценил свой моральный ущерб. Он что, в больнице лежал или еще что-то? Откуда взялась это цифра? Все политики, которые недавно подавали в суд на Атамбаева, согласно решению суда получат от него по 100 тысяч сомов. Перед этим они доказывали, какой моральный ущерб они получили, и суд адекватно вынес решение. Если они просили по 3 миллиона, то суд назначил выплатить им по 100 тысяч сомов. В нашем же случае принцип состязательности был полностью проигнорирован. Сейчас же мы готовы разбираться по существу. При этом бремя доказывания лежит как на истце, так и на ответчиках. Истец должен обосновать, принадлежал ли ему груз упавшего самолета, или нет. Потому что за все это время Атамбаев ни разу не подтвердил и не опроверг доказательно, принадлежит ли ему груз или нет. Пусть сейчас опровергает на фактах, это же в его интересах, - отметила она.

Адвокат также прокомментировала свое выступление в 2017 году на пресс-конференции, на которой было высказано мнение, что груз самолета мог принадлежать семье экс-президента.

- Я не утверждала, что этот груз принадлежал именно Атамбаеву, а просто высказала позицию своего подзащитного Омурбека Текебаева, у которого в наличии был документ, доказывающий эту версию. И поэтому призвала правоохранительные органы проверить эту информацию. В то же время не мог не смутить тот факт, что Текебаева задержали сразу после прилета из служебной командировки из Вены. Видимо, спецслужбы думали, что этот документ был при нем, - добавила Токтакунова.

Генпрокуратура накануне возобновила дело о крушении самолета на поселок Дача-СУ. Интересовалось ли следствие этим документом?

- Меня уже допрашивал следователь по этому делу на прошлой неделе, и озвучить я сейчас ничего не могу. Так как давала подписку о неразглашении тайны следствия, - пояснила она.

Напомним, 16 января 2017 года грузовой самолет Boeing-747-400F турецкой авиакомпании ACT Airlines (MyCargo) рухнул вблизи аэропорта "Манас" на садово-дачный поселок Дача-СУ.

Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев заявил, что груз в самолете принадлежал семье президента Атамбаева. Позже его адвокаты сразу после задержания Текебаева озвучили эту версию.

Генпрокурор Индира Джолдубаева подала в суд на юристов за распространение сведений, порочащих честь и достоинство главы государства. Президент Алмазбек Атамбаев просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Октябрьский районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.