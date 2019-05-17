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Жээнбеков поздравил казахского коллегу Токаева с днем рождения

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- ВБ
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Сегодня, 17 мая состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым.

В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил Касым-Жомарт Токаева с Днём рождения, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обсудили участие в предстоящих международных многосторонних мероприятиях.

В завершение телефонного разговора главы государств подтвердили твердую решимость всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество, укреплять традиционные кыргызско-казахстанские отношения дружбы, добрососедства, союзничества и стратегического партнерства на благо двух братских народов.


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URL: https://www.vb.kg/378428
Теги:
Казахстан, президент, сотрудничество, Кыргызстан, поздравление, Касым-Жомарт Токаев, Сооронбай Жээнбеков
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