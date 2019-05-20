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Новые школьные учебники в КР постараются выпустить без ошибок

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- Оксана Гут
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В последнее время в соцсетях вновь стали появляться публикации возмущенных родителей школьников по поводу качества отечественных учебников. Фотографии страниц с опечатками и ошибками остро критикуются пользователями. Мол, до чего чиновники довели систему образования, растят безграмотное поколение.

В связи с чем редакция VB.KG решила узнать у компетентных органов, собираются ли они исправлять ошибки, будут ли изъяты из школ некачественные учебники.

- Пока мы это не обсуждали. Сейчас соберем все учебники, которые у нас есть, посмотрим, сами будем штудировать каждый по отдельности. Потом только сможем сказать. Вопрос о снятии учебников со школьной программы может решиться только на уровне министерства образования. Мы такие решения принять не можем. Поэтому пока просим граждан относиться немножко с пониманием. Учебники хорошие, напечатаны по новому стандарту, но, видимо, человеческий фактор сработал. Будем исправлять, - заявил вице-президент Кыргызской Академии образования Улан Мамбетакунов.

Также он напомнил, что и в советское время были ошибки в учебниках. Правда, раньше, в конце книги вклеивались специальные вкладыши с информацией об опечатках и ошибках. Но это не значит, отметил Мамбетакунов, что сейчас Кыргызстан тоже должен так делать.

Тогда как предупредить школьников, что в обучающих книгах их поджидают погрешности?

Ответить на этот вопрос в КАО затруднились, но уверили, что новые учебники они будут проверять гораздо тщательней.

- Как рукопись будет готова, она передается на экспертизу в КАО. И там проверяем на содержание учебник, соответствие его предмету, стандартам, отрабатываем грамматические ошибки. Теперь привлекаем внешних экспертов и учителей-практиков. Будет более тщательный контроль. Это работа не одного редактора, а целой команды. Учитывать нужно и то, что у книг по 4-5 авторов: и профессора университетов, и учителя-практики средних школ, методисты. Мы стараемся, работаем, обучаем авторов совместно с издательствами, - сообщил вице-президент КАО.

Отдельно он подчеркнул, было бы хорошо, если бы родители, недовольные учебниками, напрямую обращались в Академию и высказывали не замечания, а рекомендации.

Для справки:

У Кыргызской Академии образования есть свой сайт со всеми контактами http://kao.kg/ и страница на Facebook. По этим адресам в т.ч. и можно направлять свои "замечания".


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URL: https://www.vb.kg/378429
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан, скандал, учебники
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Комментарии
Гражданин
20.05.2019, 10:02

И кто за это ответить? Что за бардак? Виновные должен уйти.

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Жалоба модератору
Али
20.05.2019, 10:21

Слово "постараются" не внушает доверия

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скафнюк
20.05.2019, 11:02

постараются..министр образования постарается..это анекдот..

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