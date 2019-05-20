Водители большегрузов платят до $1000 за прохождение границы с Казахстаном?

На пункте пропуска "Ак-Тилек" кыргызско-казахстанской границе вновь наблюдается скопление автотранспорта. Некоторые водители вынуждены стоять в очереди по несколько десятков часов. Порой, чтобы ускорить прохождение очереди, водители вынуждены платить нелегальные взносы таможенникам. Об этом VB.KG рассказал глава Ассоциации перевозчиков КР Темирбек Шабданалиев.

- Официально Казахстан снял жесткий режим проверки грузов, однако водители все равно ждут часами, чтобы проехать границу. Соседи продолжают неофициально самым тщательным образом проверять кыргызстанские грузы. На экономическом форуме в Казахстане, где участвовали официальные лица РК, в том числе таможенники, мы поднимали этот вопрос, но они нас не слышат, - рассказывает Темирбек Шабданалиев.

Ранее Казахстан вводил строгий режим проверки грузов, следующих из Кыргызстана, с целью защитить свой рынок от контрабанды.

- Проблема контрабанды, действительно, существует. Есть давно отработанные схемы провоза серого экспорта, и с этим явлением никто не борется. Но и метод Казахстана не самый лучший. Из-за их борьбы с контрабандой стала расцветать коррупция. Находятся не чистые на руку инспекторы, которым выгодна такая ситуация, они вынуждают водителей платить им деньги неофициально, чтобы проехать через границу. Мзда доходит до 1000 долларов за проезд одной машины. Такого не было очень давно, и через 25 лет мы вновь столкнулись с этой проблемой, - говорит Темирбек Шабданалиев.

Глава ассоциации перевозчиков Кыргызстана отмечает, что переговоры с Казахстаном должны вести официальные власти Кыргызстана, и при этом придерживаться жесткой позиции, чтобы защитить своих производителей и перевозчиков.

Напомним, между Кыргызстаном и Казахстаном уже не в первый раз возникают недопонимания по вопросу провоза грузов. Кыргызстан обвиняет соседнюю республику в том, что она не выполняет требования Евразийского экономического союза. Казахстан, в свою очередь, считает, что через Кыргызстан идет огромный поток контрабанды.

В свою очередь отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.

Контрольно-пропускные пункты через госграницу функционируют в штатном режиме.

В настоящее время в пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в очереди для прохождения пограничного контроля находятся 45 грузовых автомашин.

Казахстанская сторона в час досматривает 5 - 6 единиц транспортных средств.

ГПС КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

Пограничники Кыргызстана досматривают транспортные средства только на наличие запрещенных к пересечению госграницы наркотических средств и их прекурсоров, оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.