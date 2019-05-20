Военнослужащие Генштаба МО КР погибли в ДТП

Два военнослужащих Генерального штаба погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

Авария произошла примерно в 6.30 утра. Военнослужащие на автомобиле "Мазда Демио" возвращались из Оша в Бишкек.

- По предварительной информации, водитель уснул, потерял управление и машина врезалась в стоящую на обочине фуру. Водители и сидевший рядом пассажир погибли на месте. Еще два пассажира были госпитализированы, - рассказали в УОБДД Чуйской области.

По данным милиции, погибшие являлись военнослужащими Генерального штаба.

В пресс-службе Генштаба эту информацию пока никак не комментируют.