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Военнослужащие Генштаба МО КР погибли в ДТП

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- Екатерина Улитина
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Два военнослужащих Генерального штаба погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

Авария произошла примерно в 6.30 утра. Военнослужащие на автомобиле "Мазда Демио" возвращались из Оша в Бишкек.

- По предварительной информации, водитель уснул, потерял управление и машина врезалась в стоящую на обочине фуру. Водители и сидевший рядом пассажир погибли на месте. Еще два пассажира были госпитализированы, - рассказали в УОБДД Чуйской области.

По данным милиции, погибшие являлись военнослужащими Генерального штаба.

В пресс-службе Генштаба эту информацию пока никак не комментируют.


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URL: https://www.vb.kg/378444
Теги:
военная служба, ДТП, Чуйская область, Генеральный штаб, Кыргызстан, ГУОБДД, авария
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