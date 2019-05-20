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Путин передал Жээнбекову послание

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- ВБ
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Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с Председателем Госдумы России Вячеславом Володиным

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 мая, встретился с Председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным, прибывшего в Кыргызстан для участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

"Сотрудничество с Россией имеет для нас особое значение в силу нашего союзничества и стратегического партнерства. Каждая встреча с российскими друзьями вносит дополнительную лепту в углубление и расширение взаимовыгодного партнерства между нашими странами. Одновременно предоставляет хорошую возможность обсудить накопившиеся актуальные вопросы двусторонних и многосторонних отношений", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он также подчеркнул высокий уровень сотрудничества по межпарламентской линии и с благодарностью отметил, что в 2017 году при непосредственной поддержке Вячеслава Володина был принят закон, позволяющий гражданам Кыргызстана в России работать на основе национальных водительских удостоверений.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул готовность кыргызской стороны к активному взаимодействию с Россией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Глава государства напомнил, что по итогам государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан были подписаны контракты на сумму более 6 млрд долларов США.

"Важно в полной мере реализовать достигнутые соглашения. Также мы объявили 2020 год Перекрестными годами Кыргызстана и России", - констатировал Президент.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал слова приветствия и добрые пожелания от Президента России Владимира Путина и отметил, что Россия и Кыргызстан стратегические партнеры, которых объединяет еще и Организация договора о коллективной безопасности, что подчеркивает уровень доверия.

"Межпарламентское сотрудничество укрепляется, мы сегодня будем проводить Парламентскую ассамблею ОДКБ в Бишкеке. Кыргызстан страна, которая в 2019 году председательствует в ОДКБ, поэтому Ваше видение и подходы нам необходимо учитывать в работе Парламентской ассамблеи, что сегодня и сделаем", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Президент Сооронбай Жээнбеков передал слова с наилучшими пожеланиями Президенту России Владимиру Путину, а всей делегации Российской Федерации пожелал успехов, плодотворной работы и приятного пребывания в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/378451
Теги:
Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков, ОДКБ, президент, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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