Погода
$ 69.83 - 69.92
€ 77.85 - 78.35

Кыргызстан прощается с "золотым голосом". Сегодня - похороны Жени Гуськова

852  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня журналисты, друзья, близкие прощаются с известным журналистом, диктором Евгением Гуськовым. С Женей, как его называли мы - его друзья и коллеги.

Голос Жени знаком тысячам кыргызыстанцев. Он сообщал людям новости, вел теле- и радиопередачи, озвучивал многочисленные ролики и социальные проекты. Что Жени больше нет, первой сообщила солистка группы "Город 312" Ая Светлана Назаренко.

"Женька умер, ребят. Вот так... "Пирамидчики"! Наших - минус один. Ещё какой минус!!!!! Гуськов Евгений! Золотой дикторский голос Кыргызстана!!!! Елки-палки! Царствие небесное тебе, бро!" – написала певица на своей странице в социальной сети.

Евгений Гуськов работал на многих телеканалах: КТР, ТРК "Пирамида", НТС, радио "Эхо Москвы". Но куда бы он ни пришел, он всегда был образцом профессионализма в журналистике. При этом никогда не боялся делиться знаниями и приемами мастерства с молодежью. Проводил тренинги и мастер-классы для начинающих журналистов. Сегодня коллеги с теплотой вспоминают его.

"Женя ушел, но его голос остался в памяти кыргызстанцев. А некоторые помнят не только голос саунд-актера, а и его внешность как ведущего. И пока эта память жива, он не ушел, а просто закрыл за собой свою дверь. До свидания, коллега!" – вспоминает журналист, диктор МИА "Sputnik Кыргызстан" Таалайбек Ороскулов.

Последние годы для Евгения Гуськова были непростыми. Он перенес туберкулез. Болезнь подкосила его, но он нашел в себе силы открыто рассказывать о своем заболевании, поддерживать других больных на пути к выздоровлению и преодолевать стигму, которой окружен в обществе этот диагноз.

"Почему-то всегда считала его пацаном. Когда мы работали в начале 90-х годов в информационной редакции "Ала-Тоо" на КТР, у меня уже была семья, дочь, а он был холост, молоденький такой, жил с мамой, и всегда приходил на работу отглаженный, в белой рубашке и галстуке, внося в рабочий ритм русской редакции новостей особую торжественность и праздничность. Безусловно, среди других сотрудников редакции, он был самым лучшим телеведущим (тогда мы по очереди вели новости в эфире) и до безупречности правил свои и наши тексты. Потом настал его звездный час на ТРК "Пирамида", на "Эхо Москвы", и на его голову посыпалось много другой славы, которая, прилипала к нему, как сладкая вата, и ему не было равных. После перерыва Женя вновь появился в моей жизни, когда заболел туберкулезом. Сочла своим долгом помочь журналисту-брату так же, как тогда помогли ему и многие другие мои коллеги. Вместе преодолевали болезнь и связанные с ней трудности, с нетерпением ждали окончания холодов и наступления весны и солнечной жизни. Женя справился и даже стал для других победным знаменем в борьбе с туберкулезом. Иногда по вечерам мы общались с ним по телефону. Он смачно рассказывал мне о том, как шкварчит на сковороде его мясной ужин, или о том, как он вручную перестирал всю одежду и присматривает для себя подругу жизни. Я читала и лайкала на Фейсбуке его умные посты, и просила, чтобы он не покидал сеть, потому что с ним всегда было интересно и познавательно. И он всегда возвращался, но не теперь…Женя, Женечка, Евгений...Прощай, друг!" – написала пиарщик, журналист Елена Баялинова.

Коллеги вспоминают, что кроме болезни Евгению Гуськову приходилось переживать еще одно испытание - профессиональную невостребованность.

"Каждый из нас по мере своих возможностей старался помочь. Но в ежедневной суматохе мы забывали в очередной раз позвонить, спросить, написать... А он перестал брать трубку. Ушел из фейсбука. Не желал встречаться. Хотя еще год назад все было по-иному. Были планы. Но не было работы. И прежнего жизненного драйва", - вспоминает еще одна журналистка и пиарщица Елена Воронина.

Прощание с Евгением Гуськовым пройдет сегодня, в 13.30 у Городского морга.

Редакция VB.KG глубоко скорбит и сочувствует друзьям и близким Евгения.

Светлая тебе память, дружище...


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378469
Теги:
СМИ, соболезнование, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  