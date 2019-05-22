Кыргызстан прощается с "золотым голосом". Сегодня - похороны Жени Гуськова

Сегодня журналисты, друзья, близкие прощаются с известным журналистом, диктором Евгением Гуськовым. С Женей, как его называли мы - его друзья и коллеги.

Голос Жени знаком тысячам кыргызыстанцев. Он сообщал людям новости, вел теле- и радиопередачи, озвучивал многочисленные ролики и социальные проекты. Что Жени больше нет, первой сообщила солистка группы "Город 312" Ая Светлана Назаренко.

"Женька умер, ребят. Вот так... "Пирамидчики"! Наших - минус один. Ещё какой минус!!!!! Гуськов Евгений! Золотой дикторский голос Кыргызстана!!!! Елки-палки! Царствие небесное тебе, бро!" – написала певица на своей странице в социальной сети.

Евгений Гуськов работал на многих телеканалах: КТР, ТРК "Пирамида", НТС, радио "Эхо Москвы". Но куда бы он ни пришел, он всегда был образцом профессионализма в журналистике. При этом никогда не боялся делиться знаниями и приемами мастерства с молодежью. Проводил тренинги и мастер-классы для начинающих журналистов. Сегодня коллеги с теплотой вспоминают его.

"Женя ушел, но его голос остался в памяти кыргызстанцев. А некоторые помнят не только голос саунд-актера, а и его внешность как ведущего. И пока эта память жива, он не ушел, а просто закрыл за собой свою дверь. До свидания, коллега!" – вспоминает журналист, диктор МИА "Sputnik Кыргызстан" Таалайбек Ороскулов.

Последние годы для Евгения Гуськова были непростыми. Он перенес туберкулез. Болезнь подкосила его, но он нашел в себе силы открыто рассказывать о своем заболевании, поддерживать других больных на пути к выздоровлению и преодолевать стигму, которой окружен в обществе этот диагноз.

"Почему-то всегда считала его пацаном. Когда мы работали в начале 90-х годов в информационной редакции "Ала-Тоо" на КТР, у меня уже была семья, дочь, а он был холост, молоденький такой, жил с мамой, и всегда приходил на работу отглаженный, в белой рубашке и галстуке, внося в рабочий ритм русской редакции новостей особую торжественность и праздничность. Безусловно, среди других сотрудников редакции, он был самым лучшим телеведущим (тогда мы по очереди вели новости в эфире) и до безупречности правил свои и наши тексты. Потом настал его звездный час на ТРК "Пирамида", на "Эхо Москвы", и на его голову посыпалось много другой славы, которая, прилипала к нему, как сладкая вата, и ему не было равных. После перерыва Женя вновь появился в моей жизни, когда заболел туберкулезом. Сочла своим долгом помочь журналисту-брату так же, как тогда помогли ему и многие другие мои коллеги. Вместе преодолевали болезнь и связанные с ней трудности, с нетерпением ждали окончания холодов и наступления весны и солнечной жизни. Женя справился и даже стал для других победным знаменем в борьбе с туберкулезом. Иногда по вечерам мы общались с ним по телефону. Он смачно рассказывал мне о том, как шкварчит на сковороде его мясной ужин, или о том, как он вручную перестирал всю одежду и присматривает для себя подругу жизни. Я читала и лайкала на Фейсбуке его умные посты, и просила, чтобы он не покидал сеть, потому что с ним всегда было интересно и познавательно. И он всегда возвращался, но не теперь…Женя, Женечка, Евгений...Прощай, друг!" – написала пиарщик, журналист Елена Баялинова.

Коллеги вспоминают, что кроме болезни Евгению Гуськову приходилось переживать еще одно испытание - профессиональную невостребованность.

"Каждый из нас по мере своих возможностей старался помочь. Но в ежедневной суматохе мы забывали в очередной раз позвонить, спросить, написать... А он перестал брать трубку. Ушел из фейсбука. Не желал встречаться. Хотя еще год назад все было по-иному. Были планы. Но не было работы. И прежнего жизненного драйва", - вспоминает еще одна журналистка и пиарщица Елена Воронина.

Прощание с Евгением Гуськовым пройдет сегодня, в 13.30 у Городского морга.

Редакция VB.KG глубоко скорбит и сочувствует друзьям и близким Евгения.

Светлая тебе память, дружище...