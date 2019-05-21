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Картинная интрига, или что-же пропало в изобразительном музее

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- Екатерина Улитина
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В музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева работает комиссия по проверке музейного фонда. Об этом VB.KG сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

Проверка начата после сообщения о возможной порче или пропаже полотен русских художников 19 века "Лошадь с собакой" Николая Сверчкова и портрета Бакунина. Музей получил эти картины в дар от Третьяковской галереи в середине прошлого столетия.

- Несколько лет назад директор Музея Юристанбек Шыгаев вывез картины на выставку, потом сканировал их. Во время сканирования случайно повредил картины. Комиссия установит степень повреждения, а также выяснит, почему директор взял картины без ведома Министерства культуры, - прокомментировал VB.KG министр культуры Азамат Жаманкулов.

В Министерстве культуры подчеркнули, что итоги комиссии пока неизвестны.

Напомним, в правоохранительные органы поступило обращение от "сотрудника музея", что сотрудник ГКНБ вымогает у него деньги, чтобы закрыть уголовное дело о пропаже картин из музейного фонда. Следователя с поличным задержали в кабинете директора в момент получения денежного вознаграждения. В ГКНБ не комментируют, действительно ли их сотрудники расследовали дело о пропаже картин. В Министерстве культуры редакции сообщили, что правоохранительные органы не проводят расследований в музее.


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URL: https://www.vb.kg/378470
Теги:
ГКНБ, Министерство культуры и туризма, задержание, искусство, кража, музей, Азамат Жаманкулов
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