Сын Текебаева снял фильм о вере в себя

Сын лидера "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, учащийся одной из столичных школ Эсентур Текебаев попробовал себя в качестве режиссера кино. Он снял свой первый фильм на социальную тему. Сам видеоролик предоставила редакции VB.KG мама начинающего режиссера Айгуль Текебаева.

Социальный ролик под названием "Верь в себя" за один день набрал чуть больше 1000 просмотров.

Сюжет фильма рассказывает историю молодого начинающего писателя, которого признали писателем года, но перед этим он рассказывает, с какими трудностями ему пришлось столкнуться. Как никто из домашних не верил в него. На упрек матери, чтобы он бросил мечты о писательстве и занимался другими делами, он ответил, что все равно добьется признания.

По данным СМИ, Эсентур Текебаев учится в одной кыргызко-турецких школ Сапат (Себат).