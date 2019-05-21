Погода
$ 69.81 - 69.91
€ 77.80 - 78.35

Сын Текебаева снял фильм о вере в себя

98  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сын лидера "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, учащийся одной из столичных школ Эсентур Текебаев попробовал себя в качестве режиссера кино. Он снял свой первый фильм на социальную тему. Сам видеоролик предоставила редакции VB.KG мама начинающего режиссера Айгуль Текебаева.

Социальный ролик под названием "Верь в себя" за один день набрал чуть больше 1000 просмотров.

Сюжет фильма рассказывает историю молодого начинающего писателя, которого признали писателем года, но перед этим он рассказывает, с какими трудностями ему пришлось столкнуться. Как никто из домашних не верил в него. На упрек матери, чтобы он бросил мечты о писательстве и занимался другими делами, он ответил, что все равно добьется признания.

По данным СМИ, Эсентур Текебаев учится в одной кыргызко-турецких школ Сапат (Себат).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378473
Теги:
кино, школа, шоу-бизнес, Бишкек, Кыргызстан, Эсентур Текебаев, Айгуль Текебаева, Омурбек Текебаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  