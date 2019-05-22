Пресс-служба премьера признала свою ошибку насчет места обучения его дочери

В сообщении пресс-службы правительства была допущена неточность о месте обучения младшей дочери премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе правительства КР.

По данным пресс-службы, из-за того, что Саадат была близка к творческой работе, успешно окончив факультет Европейских цивилизаций Бишкекского гуманитарного университета, с начала этого года она поступила на учебу в американский колледж, выбрав специальность "цифровое медиа-искусство" (анимация).

"Премьер-министр всегда выступает за открытую и прозрачную работу и подтвердил это, предоставив общественности исчерпывающую информацию даже о своих близких родственниках. Однако, хотели бы добавить, что такой открытой позицией главы Правительства нельзя злоупотреблять в ущерб его близким и детям, забывая об их правах на неприкосновенность частной жизни. Мы и в дальнейшем готовы предоставлять сведения, интересующие общественность, но при этом считаем правильным сконцентрироваться на вопросах, касающихся его государственной деятельности", - пояснили в Правительстве.

Отметим, ранее СМИ опровергли информацию о младшей дочери премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. В частности, что она учится в Международном университете "Ала-Тоо". Журналисты выяснили, что на самом деле она учится в американском колледже "Diablo Valley", где обучение стоит 23,5 тысячи долларов в год.