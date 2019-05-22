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Шамиль Атаханов пожаловался в Центр по предупреждению пыток

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- Бакыт Стамов
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Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов пожаловался на нарушения при его задержании сотрудниками МВД. Об этом редакции VB.KG сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

По данным ведомства, Атаханов пожаловался на тот факт, что перед заключением в ИВС ГУВД Бишкека ему было отказано в медицинском осмотре.

- Как он сам объяснил, он до этого пережил два инфакта и поэтому хотел, чтобы его осмотрел врач. Когда ему в этом отказали, он потребовал встречу с адвокатом, но и эту просьбу не удовлетворили. Поэтому он передал нам свою жалобу, которую мы направили в прокуратуру Бишкека, - пояснили в Наццентре по предупреждению пыток.

Кроме этого, экс-вице-премьер-министр пожаловался, что теплые вещи от родственников ему передали слишком поздно.

- Его задержали, когда он был легко одет. В тот же день, как он сам говорит, родственники передали ему теплую одежду, которую он получил только на следующий день, - процитировали слова Атаханова в ведомстве.

Напомним, 21 мая 2019 года, в рамках расследуемого уголовного дела по незаконному осовбождению кримавторитета Батукаева был доставлен в Следственную службу МВД и допрошен экс-вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов. После этого он был задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/378494
Теги:
ИВС, МВД, прокуратура, пытки, Бишкек, Кыргызстан, уголовное дело, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев
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