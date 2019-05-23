ДТП в Бишкеке: пассажиров увезла "Скорая"

Как сообщает пресс-служба УОБДД Бишкеке, 23 мая примерно 8:29 часов водитель К.Л., управляя автомашиной "Мерседес Бенц", двигался по улице Ч.Айтматова с севера на юг.

На пересечении с улицей Ажыбек Баатыра столкнулся с машиной марки "Тойота Авенсис" под управлением 33- летнего водителя К.С., который двигался по Ажыбек Баатыра с запада на восток.

В результате аварии пятеро пассажиров "Мерседеса" госпитализировала "Скорая помощь".

Обе машины водворены на штрафстоянку.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРПП, назначены все необходимые экспертизы.

Фото иллюстративное