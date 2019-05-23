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Судью, освободившего Батукаева, возможно арестуют

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- Екатерина Улитина
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Экс-судья Нарынского городского суда стал фигурантом уголовного дела о побеге вора в законе Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В надзорном органе отмечают, что судья, тщательно не исследовал материалы о якобы имеющемся тяжелом заболевании Батукаева, и удовлетворил представление ГСИН об освобождении криминального авторитета. Это решение создало возможность, чтобы Батукаев покинул Кыргызстан.

- Материалы в отношении бывшего судьи Нарынского городского суда Дж.Э. по признакам преступлений, предусмотренных статьями, 335 ч.1 (Вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта) 319 ч.1 (Коррупция) зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство, - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Напомним, Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы, смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны. В 2019 году расследование возобновили. По данному делу задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.


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URL: https://www.vb.kg/378504
Теги:
Генеральная прокуратура, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, уголовное дело
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