Судью, освободившего Батукаева, возможно арестуют

Экс-судья Нарынского городского суда стал фигурантом уголовного дела о побеге вора в законе Азиза Батукаева. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В надзорном органе отмечают, что судья, тщательно не исследовал материалы о якобы имеющемся тяжелом заболевании Батукаева, и удовлетворил представление ГСИН об освобождении криминального авторитета. Это решение создало возможность, чтобы Батукаев покинул Кыргызстан.

- Материалы в отношении бывшего судьи Нарынского городского суда Дж.Э. по признакам преступлений, предусмотренных статьями, 335 ч.1 (Вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта) 319 ч.1 (Коррупция) зарегистрированы в ЕРПП и начато досудебное производство, - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Напомним, Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы, смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны. В 2019 году расследование возобновили. По данному делу задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.