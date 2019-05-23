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Детские аттракционы в Кыргызстане не проверяют на безопасность

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- Екатерина Улитина
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Только в Бишкеке действует более 80 каруселей и других детских аттракционов, при этом ни одна государственная структура не может гарантировать их безопасность. Тему безопасности детского досуга на заседании Жогорку Кенеша поднял депутат Марат Аманкулов.

- Аттракционы представляют собой сложное технологическое оборудование. Закон о технической безопасности и технический регламент ЕАЭС действует в Кыргызстане с 2016 года. При этом 80% аттракционов эксплуатируются более 30 лет и складывается ситуация, что они работают, но проверить их невозможно из-за несовершенства существующих законов. Кроме того, нет организации, которая имеет лицензию на проверку аттракционов. Я не призываю закрыть аттракционы, наши бизнесмены добросовестно эксплуатируют их и готовы предоставить свое оборудование для проверки, но проверять некому, - заявил парламентарий.

Депутат призвал правительство обратить внимание на эту проблему и проверить все аттракционы в республике для устранения возможных недостатков в их работе.

Тему проверки аттракционов депутаты активно обсуждали в 2017 году после ЧП в Оше, когда трое детей серьезно пострадали, упав с карусели. Однако с тех пор ситуация с нормативными актами не изменилась.


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URL: https://www.vb.kg/378505
Теги:
дети, парк, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марат Аманкулов
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