Сариев: Ушел в отставку - молодец, а премьера снимут осенью

По словам Марса Сариева, отставка премьер-министра осенью неизбежна. А министры, которые сейчас по собственному желанию или указанию сверху уходят в отставку - в выигрышном положении.

- Кого-то, как министра сельского хозяйства, нужно было снять еще давно. А Олег Панкратов, например, мог бы занимать свой пост и дальше. Но он поступил правильно, подав в отставку. Нормально работать в такой обстановке невозможно. И это, разумеется, скажется на общей картине. Многие запланированные проекты будут парализованы, - говорит в беседе с VB.KG политолог.

Немаловажную роль во всем этом сыграли уголовные дела, в рамках которых фигурантами стали и уже задержаны и заключены под стражу многие высокопоставленные чиновники.

- Идеальным решением для многих сейчас будет - залечь на дно, - считает Марс Осмонкулович.

За скорой отставкой правительства не исключен и роспуск парламента и досрочные выборы в Жогорку Кенеш, подчеркивает собеседник редакции.

Напомним, накануне депутат ЖК Экмат Байбакпаев заявил в обращении к Мухаммедкалыю Абылгазиеву, что врагов и недоброжелателей нужно искать в своем окружении, а не в парламенте.

На заседании Жогорку Кенеша, он рассказал, что по вине чиновников уже три года Кыргызстан не может принять концепцию промышленного развития Кыргызстана.

- Три года назад международная организация, подразделение ООН, разработала концепцию промышленного развития. Документ прошел все инстанции, но в аппарате правительства сидят очень умные ребята, которые видя любой документ, говорят, что он не подходит. Почему в правительстве сами не заинтересованы в том, чтобы доработать эту концепцию? Почему три года никому это не интересно, - задался вопрос Экмат Байбакпаев.

Он считает, что чиновники не заинтересованы в принятии документа, так как в нем нет речи о грантах и льготных кредитах.

- Президент заинтересован в развитии промышленности. Он поручил создать комиссию по развитию промышленности, а правительство, выходит, не заинтересовано, - сказал Байбакпаев.

Он попросил, чтобы Мухамедкалый Абылгазиев обратил внимание на этот вопрос и выяснил, кто саботирует принятие