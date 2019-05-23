Покупательниц "Глобуса" заподозрили в воровстве... бананов?

Бишкекчанка пожаловалась, что в гипермаркете "Глобус" ее чуть ли не обвинили в воровстве. Свою историю она рассказала в "Черном списке" в Instagram.

"Мы с девочками после ифтара решили прогуляться. И по дороге зашли в гипермаркет "Глобус", так как я деткам пообещала привезти бананов. Зашли, я начала взвешивать бананы, поскольку цена была снижена, мои 2 подружки тоже решили взять бананов. Взвесили и направились к кассе. На кассе кассирша стала скафнить, "вы сами взвешивали, правильно ли взвешивали, мне кажется, там больше, чем на весах и т.д." Объяснили, что все в порядке. И заплатили.

Отошли в сторонку. Одна подруга вспомнила, что должна купить ребёнку какой-то сироп и побежала в аптеку. И когда мы уже выходили, подбежала та самая скафнючая кассирша, вырвала с наших рук пакеты с бананами, сказав, нужно ещё раз взвесить, убежала. Мы были в ступоре.

Столько людей покупают эти чертовы бананы, и ничего, а решили проверить именно нас. Стала так обидно от того, что приняли за воровок бананов, хотя были одеты весьма прилично. Возвращается кассирша, говорит, что все правильно и обратно возвращает товар. И тут я окончательно взорвалась.

Сказала , чтобы позвали администратора магазина. Кассирша всполошилась, видимо не ожидала такой реакции. Привела начальника охраны, видимо, решила меня спугнуть. Послала на три буквы. Требовала админа. Искали полчаса. Пришёл наконец-таки админ. Я уже включила камеру и ждала объяснений. И он, как ни в чем не бывало, говорит, я не знаю, почему такая ситуация возникла,в целях безопасности кассирша решила перепроверить. Какого черта? Что за недоверие к клиентам? Такой большой магазин, и они портят настроение клиентам, лезут безо всякой причины к покупкам клиентов, не заботясь о репутации. Оскорбили раз, попортили настроение два, отняли наше время - три".

К сожалению, "автор" этой публикации, судя по всему, свой личный аккаунт закрыл, но из "Черного списка" информацию не убрали.

Примечательно, что не все комментаторы поддержали оскорбленную покупательницу. Многие призвали ее простить кассиршу в честь священного месяца Рамадан.