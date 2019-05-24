Жээнбеков: У нас нет тем, закрытых для СМИ

"СМИ могут стать катализатором формирования новой информационной повестки для государств-участников ШОС", - заявил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 мая, на открытии Медиафорума стран Шанхайской организации сотрудничества.

Ниже текст выступления Главы государства:

"Уважаемые участники Медиафорума!

Уважаемые гости!

Я искренне рад приветствовать всех Вас на гостеприимной кыргызской земле!

В год председательства Кыргызской Республики в ШОС нам приятно принимать у себя руководителей государственных органов, курирующих сферу СМИ.

Мы приветствуем представителей медиа-организаций стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, а также представителей стран – наблюдателей ШОС.

Подчеркну, что мы высоко ценим ваш труд.

Вы делаете большое дело не только для наших стран, но и для всего мира.

Говорят: медиа – моментальное отражение текущей истории мира.

Я бы добавил: люди видят мир вашими глазами.

От вашей позиции, от вашей ответственности зависит атмосфера как внутри отдельной страны, так и между нашими государствами.

Как вам известно, одна из главных задач организации ШОС – это создание атмосферы доверия и взаимного уважения между странами и народами.

В реализации этой задачи огромная роль принадлежит именно средствам массовой информации.

СМИ помогают выстраивать открытый диалог, способствуют взаимопониманию между нашими обществами.

Слово всегда было острым оружием: слово может уничтожить, и слово может созидать.

Я призываю всех вас нести вашу великую миссию с максимальной честностью и огромной ответственностью.

Уважаемые друзья!

Как вы знаете, в этом году Кыргызская Республика председательствует в Шанхайской организации сотрудничества.

В рамках председательства Кыргызстана контакты разных кругов наших стран были достаточно плотными.

В этом году прошли важные политические мероприятия, такие как, заседание глав Министерств обороны, министров иностранных дел, министров культуры и секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС и другие.

Уже состоялись форум деловых кругов и женский форум.

Мы с вами сегодня проводим данный медиа – форум.

Главное мероприятие – Совет глав-государств - членов ШОС состоится в июне этого года.

Кыргызстан всегда открыт к сотрудничеству и обмену опытом во всех сферах, в том числе в сфере медиасотрудничества.

Мы выступаем за взаимодействие и обмен опытом как на двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Мы хотим, чтобы Бишкекский медиафорум открыл новую эпоху медиасотрудничества на всем пространстве ШОС.

Уважаемые гости!

У нас сложился сильный институт как государственных, так и независимых СМИ.

В нашей стране особое отношение к прессе - ей доверяют и к ней прислушиваются.

Потому что, свобода слова и независимость позиции журналиста – давно культивируемые традиции нашего общества.

Пресса у нас является рупором голоса гражданского общества и определяет общественное настроение.

Является надежным посредником диалога между гражданами и государственной властью.

У нас все принимаемые решения, благодаря журналистам, становятся достоянием общественности.

Рано или поздно обо всем, что происходит в стране, люди узнают через СМИ.

Поэтому можно сказать, что у нас нет тем, закрытых для СМИ.

Кыргызстан – это открытое общество.

Уважаемые друзья!

Шанхайская Организация Сотрудничества с каждым годом укрепляет свои стратегические позиции и стала одной из самых авторитетных Организаций в мире.

С вступлением в Организацию Индии и Пакистана, ШОС превратилась в крупное мировое трансрегиональное объединение для решения общих глобальных задач.

Сегодня, зона ответственности ШОС – это более шестидесяти процентов территории Евразии с населением свыше трех миллиард человек.

Государства-члены ШОС в совокупности производят четверть общемирового валового продукта.

ШОС является важным и действенным механизмом укрепления взаимного доверия, поддержания дружбы и добрососедства, упрочении разностороннего взаимодействия государств-членов.

Кыргызстан является активным участником ШОС.

Мы развиваем свое участие в ШОС по всем векторам: политическим, экономическим, общественно-социальным, гуманитарным и культурным.

Для Кыргызстана государства-члены ШОС являются основными партнерами по развитию экономики и обеспечения геополитической безопасности.

Данный Медиафорум – это прекрасная возможность общения друг с другом, а также увидеть уникальные особенности нашей страны.

Уверен, что вы не останетесь равнодушными, особенно, к чистому воздуху, воде и прекрасной природе Кыргызстана.

Верю, что побывав в нашей стране, вы захотите еще раз приехать и станете нашими постоянными друзьями.

Уважаемые участники Медиафорума!

ШОС зародилась в эпоху тотальной информатизации и развития коммуникаций.

Текущий этап развития Организации приходится на период бурного развития информационных технологий и небывалого роста влияния СМИ на общественное сознание.

При этом хотел бы отметить, что уровень осведомленности о деятельности Организации, ее совокупном потенциале, результатах многостороннего сотрудничества и достижениях, планах и перспективах остается относительно невысоким не только в мире, но и в странах ШОС.

Поэтому мы ожидаем, что данный Медиафорум станет уникальной площадкой для обмена мнениями и выработки единой информационной стратегии.

Наша цель - создание объективного представления о ШОС и укрепления имиджа Организации в международном сообществе.

Как Шелковый путь, много веков назад соединил континенты, сегодня Шанхайский дух сближает все материки и народы Земного шара.

СМИ принадлежит крайне важная роль при выходе ШОС на новый уровень развития и трансформации с учетом имеющихся глобальных вызовов.

СМИ могут стать катализатором формирования новой информационной повестки для государств-участников ШОС.

Очень важно, чтобы в нашем едином информационном пространстве ШОС преобладал позитивный контент.

Для этого есть все основания - идет мощная созидательная работа как в политической, экономической, так и в культурно-гуманитарной сферах.

В этих условиях особо возрастает роль конструктивного диалога медиасообщества государств, входящих в ШОС.

Вы сегодня выполняете крайне важную роль медиа дипломатии!

И от ваших подходов к освещению деятельности ШОС во многом зависит эффективность ее работы.

Полагаю, Медиафорум станет стартом по созданию многостороннего механизма взаимодействия между средствами массовой информации.

Ведь именно журналисты являются трансляторами всех тех идей, инициатив и программ, которые сегодня реализуются в общем пространстве ШОС.

Наш великий земляк Чингиз Айтматов, который был не только великим писателем, но и талантливым журналистом, однажды писал: "Мы все сегодня в одной лодке, а за бортом космическая бесконечность".

Мы вместе - невзирая на различия в политике и уровне экономического развития наших стран.

Поэтому уверен, что Медиафорум пройдет в духе взаимодействия в общих интересах.

Уважаемые друзья!

В заключении выражаю искреннюю признательность всем партнерам – за их вклад в организацию и проведение данного Медиафорума.

Еще раз желаю всем участникам медиафорума плодотворной работы, выработки совместных решений по всем обсуждаемым вопросам.

Залог нашего успеха, прекрасного будущего наших стран – в нашем единстве!

Желаю всем вам здоровья, успехов и счастья.

Пусть процветает каждая страна ШОС, которую вы представляете!".