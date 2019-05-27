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За пределами Бишкека люди неделями живут без воды

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Здравствуйте! Хочу обратиться к Вам от лица всего на нашего села "Комсомольское". Живу здесь не первый год и не перестаю удивляться, как в цивилизованном обществе люди могут жить неделями без воды.

Я очень рада, что Бишкек заиграл новыми красками, много цветов, новые скверы, "Безопасный город" и так далее. Но при этом становится обидно за то, что внимание обращают лишь на столицу, а про регионы забывают.

Каждое лето мы живём фактически без питьевой воды. Воды нет неделями, и никого из наших местных чиновников это не интересует. Воду выключают без предупреждения, что нет возможности набрать про запас. Приходится покупать воду для хознужд в магазине, вы только вдумайтесь. Не говоря уж о том, что помыться- вообще невозможно.

Также хочу отметить, что все распределительные колодцы в нашем селе переполнены до такой степени, что рядом уже образованы болота. Рядом с моим домом находится как раз такой колодец, вода из него периодически заливает и дорогу, и мой приусадебный участок. Были даже случаи, когда в эти колодцы падали дети.

В нашем селе в большей степени живут пожилые люди, которые не в состоянии ходить и искать эту воду, и пенсии их не позволяют окупать покупку воды в магазинах. Их единственная отрада, это огороды, которые их кормят. И здесь опять встаёт вопрос воды, которой для полива просто нет. Арычной системы у нас и подавно не было.

Подводя итоги, хочется просто получить ответы на вопросы: "Где вода, за которую мы платим?", "Где брать воду, чтобы попить?", "Где брать воду, чтобы помыться?", "Где брать воду, чтобы полить огород?". Всем селом ждём ответов.

Народную новость прислала Маргарита.


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URL: https://www.vb.kg/378529
Теги:
вода, нарушения, Чуйская область
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