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Заведомо ложных сообщений о совершении преступлений стало больше

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- ВБ
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В последнее время участились случаи, где граждане распространяют заведомо ложные сообщения о совершении преступлений в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях, говорится в релизе пресс-службы МВД.

МВД напоминает, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения о совершении преступлений в социальных сетях и Интернете, сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по телефону – 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности, напоминает МВД.

Насколько увеличилось количество подобных сообщений, и в связи с каким случаем МВД решило напомнить гражданам об ответственности, информации нет.


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URL: https://www.vb.kg/378546
Теги:
МВД, социальные сети, уголовная ответственность, преступление
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