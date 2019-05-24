Заведомо ложных сообщений о совершении преступлений стало больше

В последнее время участились случаи, где граждане распространяют заведомо ложные сообщения о совершении преступлений в мессенджере WhatsApp и других социальных сетях, говорится в релизе пресс-службы МВД.

МВД напоминает, что заведомо ложное сообщение о совершении преступления влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 344 УК КР.

МВД призывает граждан не распространять ложные сообщения о совершении преступлений в социальных сетях и Интернете, сообщать о возможных фактах в органы внутренних дел Кыргызской Республики по телефону – 102.

Незнание закона Кыргызской Республики не освобождает граждан от уголовной ответственности, напоминает МВД.

Насколько увеличилось количество подобных сообщений, и в связи с каким случаем МВД решило напомнить гражданам об ответственности, информации нет.