Выпускники на дорогах: Милиция напоминает об ответственности

Сегодня, 25 мая, во время "Последнего звонка" безопасность дорожного движения выпускников обеспечивают сотрудники УОБДД по ГУВД Бишкека.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий за всеми общеобразовательными организациями столицы закреплены милиционеры.

Стоит отметить, что сотрудники УОБДД несут службу не только на местах проведения мероприятий, но и вблизи различных досуговых мест, где наблюдается массовое скопление учащихся.

Особое внимание в этот день сотрудники уделяют выявлению и пресечению фактов вождения автомашин несовершеннолетними учащимися, а также пассажиров, нарушающих общественный порядок.

Сотрудники УОБДД по ГУВД Бишкека убедительно просят родителей быть бдительнее к своим детям в целях недопущения серьезных происшествий.

В милиции предупреждают выпускников и учащихся общеобразовательных организаций об уголовной и административной ответственности в случае допущения каких-либо правонарушений.