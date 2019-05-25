Погода
$ 69.79 - 69.91
€ 77.77 - 78.70

Выпускники на дорогах: Милиция напоминает об ответственности

134  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 25 мая, во время "Последнего звонка" безопасность дорожного движения выпускников обеспечивают сотрудники УОБДД по ГУВД Бишкека.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий за всеми общеобразовательными организациями столицы закреплены милиционеры.

Стоит отметить, что сотрудники УОБДД несут службу не только на местах проведения мероприятий, но и вблизи различных досуговых мест, где наблюдается массовое скопление учащихся.

Особое внимание в этот день сотрудники уделяют выявлению и пресечению фактов вождения автомашин несовершеннолетними учащимися, а также пассажиров, нарушающих общественный порядок.

Сотрудники УОБДД по ГУВД Бишкека убедительно просят родителей быть бдительнее к своим детям в целях недопущения серьезных происшествий.

В милиции предупреждают выпускников и учащихся общеобразовательных организаций об уголовной и административной ответственности в случае допущения каких-либо правонарушений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378553
Теги:
ДТП, Бишкек, Последний звонок, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  