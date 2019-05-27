Новые кодексы - "лафа" для воров - карманников

4 мая 2019 года в УВД Ленинского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка А.З., где просит принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно в 19:40 часов на территории Ошского рынка г.Бишкек тайно похитил у нее мобильный телефон марки "Самсунг Галакси Ж-4" стоимостью 10 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство по ст. 90 (кража в незначительном размере) Кодекса КР о проступках.

При проведении поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Ленинского района г.Бишкек был установлен и задержан подозреваемый Ж.А., 1982 года рождения, ранее судимый, однако его произошедшие противоправные действия выходят как проступок, поэтому задержанный был отпущен под подписку о невыезде.

После чего находясь под подпиской о невыезде Ж.А. вновь совершает кражу.

Так, 19 мая 2019 года в УВД Ленинского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка И.А., и просит принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно 16:30 часов на пересечение улиц Токтогула – Бейшеналиева возле Ошского рынка г.Бишкек из ее кармана при тайном похищении мобильного телефона марки "Редми 4Х" стоимостью 6 тысяч сомов и денежных средств в размере 3 тысячи 850 сомов был задержан гражданин Ж.А., 1982 года рождения и передан сотрудникам милиции. Мобильный телефон марки "Редми 4Х" стоимостью 6 тысяч сомов возвращен гражданке И.А., но денежные средства у задержанного обнаружены не были.

Учитывая, что противоправные действия задержанного Ж.А. вновь подпали под проступок, где по данному факту было начато досудебное производство по ст. 90 (кража в незначительном размере) Кодекса КР о проступках, подозреваемый Ж.А. был отпущен под подписку о невыезде.

Однако, следует отметить, что после введения нового Кодекса КР о проступках, правонарушение как кража в незначительном размере не предусматривает содержание под стражей, в связи с чем невозможно изменить меру пресечения подозреваемому связанную с содержанием в ИВС и СИЗО в период досудебного производства.

В настоящее время, проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности подозреваемого Ж.А. к другим аналогичным преступлениям совершенны на территории столицы.