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Новые кодексы - "лафа" для воров - карманников

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- ВБ
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4 мая 2019 года в УВД Ленинского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка А.З., где просит принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно в 19:40 часов на территории Ошского рынка г.Бишкек тайно похитил у нее мобильный телефон марки "Самсунг Галакси Ж-4" стоимостью 10 тысяч сомов. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство по ст. 90 (кража в незначительном размере) Кодекса КР о проступках.

При проведении поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Ленинского района г.Бишкек был установлен и задержан подозреваемый Ж.А., 1982 года рождения, ранее судимый, однако его произошедшие противоправные действия выходят как проступок, поэтому задержанный был отпущен под подписку о невыезде.

После чего находясь под подпиской о невыезде Ж.А. вновь совершает кражу.

Так, 19 мая 2019 года в УВД Ленинского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка И.А., и просит принять меры в отношении неизвестного лица, который примерно 16:30 часов на пересечение улиц Токтогула – Бейшеналиева возле Ошского рынка г.Бишкек из ее кармана при тайном похищении мобильного телефона марки "Редми 4Х" стоимостью 6 тысяч сомов и денежных средств в размере 3 тысячи 850 сомов был задержан гражданин Ж.А., 1982 года рождения и передан сотрудникам милиции. Мобильный телефон марки "Редми 4Х" стоимостью 6 тысяч сомов возвращен гражданке И.А., но денежные средства у задержанного обнаружены не были.

Учитывая, что противоправные действия задержанного Ж.А. вновь подпали под проступок, где по данному факту было начато досудебное производство по ст. 90 (кража в незначительном размере) Кодекса КР о проступках, подозреваемый Ж.А. был отпущен под подписку о невыезде.

Однако, следует отметить, что после введения нового Кодекса КР о проступках, правонарушение как кража в незначительном размере не предусматривает содержание под стражей, в связи с чем невозможно изменить меру пресечения подозреваемому связанную с содержанием в ИВС и СИЗО в период досудебного производства.

В настоящее время, проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности подозреваемого Ж.А. к другим аналогичным преступлениям совершенны на территории столицы.


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URL: https://www.vb.kg/378570
Теги:
кража, ограбление, Уголовный кодекс, Кодекс о проступках, МВД
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Комментарии
Гражданин
27.05.2019, 18:14

Получается он шас опять кого грабит а мвдшникм ничего не могут сделать? Этот закон принимали 120 дармоедов? Все народ приехали. В стране опять дебильные законы приняли. Собираем чемодан билет сколько стоит? Надо уезжать из дурдома

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123
27.05.2019, 18:29

спасибо НПОшникам которые продавили новые кодексы

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777
27.05.2019, 19:52

Мдааа, терь столько бабушек студентов и другого простонародья пограбят и обманут. А наши 120 депутатов опять облажались. Чё не закон то лажа. Ещё и Премьер клановую власть разводит.

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Офицер
27.05.2019, 20:34

Нужно срочно провести Референдум и поменять Конституцию, пока не началась Гражданская война, которую никто уже не остановит. Западные спецслужбы своего добились. В стране видимо уже начинается хаос. Народ точно поднимется. Правительство и Парламент надо отправить в отставку, незамедлительно. Народ крайне возмущён. Осени ждать не стоит. Поздно будет!

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