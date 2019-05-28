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Жээнбеков с рабочими визитами посетит Казахстан, Индию и Саудовскую Аравию

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков с рабочими визитами в ближайшие дни посетит Казахстан, Индию и Саудовскую Аравию. Об этом рассказал заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Данияр Сыдыков.

Так, 28–29 мая, в городе Нур-Султан, Республики Казахстан Глава государства примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В ходе заседания планируется обсудить и принять порядка 20 документов, касающихся международной деятельности, цифровой повестки, формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч с Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, на которых планируется обсудить весь спектр вопросов по двусторонним отношениям.

30 мая, по приглашению Премьер-министра Индии Нарендра Моди Президент Сооронбай Жээнбеков совершит рабочий визит в Индию, в ходе которого примет участие в церемонии инаугурации индийского лидера и проведет с ним двусторонние переговоры.

Кроме этого, 31 мая, по приглашению Короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь Салман бин Абдель Азиз Аль Сауда, Глава государства вылетит в Саудовскую Аравию и примет участие в работе 14-го Саммита Организации Исламского сотрудничества в городе Мекка.

Очередная сессия ОИС пройдет под лозунгом "Вместе ради будущего" в юбилейный, 50-й год со дня создания Организации.


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URL: https://www.vb.kg/378576
Теги:
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, Индия, Казахстан, президент, Россия, Саудовская Аравия, ЕАЭС, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев
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