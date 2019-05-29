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Как и на что Федерация профсоюзов тратит деньги?

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- ВБ
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Счетной палатой КР проведен плановый аудит использования средств, выделенных на оздоровление трудящихся, в Федерации профсоюзов Кыргызстана за 2017 год.

Аудит использования средств фонда оздоровления трудящихся проведен в здравницах и детских оздоровительных центрах. Проведенный в ходе аудита анализ правомерности формирования финансовых результатов деятельности здравниц за 2017 год, установил ряд нарушений. Так, отдельными объектами осуществлялись необоснованные отчисления на содержание Управления санаторно-курортных и туристических организаций "Кыргызкурорттуризм" ФПК из средств фонда оздоровления трудящихся. Так как в утвержденной калькуляции себестоимости одного койко-дня в стоимость путевки отчисления в вышеуказанное Управление не заложены.

Также в ходе аудита установлено, что произведена переброска денежных средств, выделенных из фонда оздоровления трудящихся, с одной здравницы на другую, которая в перечне оздоровительных центров Федерации не числится.

Аудитом отмечается, что в Центральных комитетах профсоюза работников транспорта и дорожного хозяйства и профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и других форм предпринимательства, количество выделенных путевок в первичные профсоюзные организации во многих случаях не соответствует нормативам, утвержденным Советом Федерации профсоюзов Кыргызстана.

По результатам аудита Федерации профсоюзов Кыргызстана рекомендовано устранить выявленные в ходе аудита нарушения и недостатки, а также рассмотреть итоги аудита на Совете Федерации профсоюзов.


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URL: https://www.vb.kg/378594
Теги:
профсоюзы, федерация, Кыргызстан, Счетная палата
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