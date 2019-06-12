В ГРС пояснили, почему в ЗАГСах огромные очереди

Каждое событие в жизни, будь то рождение ребенка, женитьба, прописка и так далее, по закону требуют документального подтверждения. В этой связи журналист издания VB.KG обратился в один из ЗАГСов Бишкека для получения документа, но столкнулся там с определенными трудностями.

Если быть точным, то больше всего поразило огромное количество людей, которые стоят уже с раннего утра. Первая очередь стоит за талоном, в котором указан номер очередности к специалистам ЗАГСа. Помимо этого, работники регистратуры успевают отвечать на многочисленные вопросы граждан, в частности, какие именно документы требуется собрать. Хотя все эти данные висят на стендах и есть на сайте ГРС. Затем нужно отстоять вторую очередь для получения самого документа, ради которого ты пришел.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась в ГРС, где признались, что на сегодняшний день уже рассматривается вопрос увеличения штатной численности и оптимизации деятельности Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния. По словам руководителя пресс-службы ГРС Эльзат Кыдырмышевой, работники ЗАГСов крайне перегружены по всей стране.

- На увеличение штатной численности госслужащих стоит мораторий до 2020 года. Мы в Минюст уже направили письмо, чтобы пересмотрели штатную численность сотрудников ЗАГС. Более того, новый глава ГРС в первую очередь просит решить этот вопрос, так как с 2014 года очень много функций добавилось работникам ЗАГС. Помимо записи актов гражданского состояния: брак, свидетельство о рождении, развод и так далее, прибавились выдача ПИН и "суйунчу". При этом с учетом усилившейся внутренней миграции органы ЗАГС обязаны оформлять ПИН и "суйунчу" всем гражданам без исключения, даже если человек прописан в другом месте. С учетом постоянного увеличения жителей это огромный шквал людей, а штатная численность наших работников не меняется, - пояснила она.

Также представительница ГРС напомнила про интеграцию всех баз данных.

- Бывают случай, когда в каком-либо документе допущена ошибка в имени. Таким образом идет несовпадение по базе данных. В этих случаях человек тоже обращается в ЗАГС для получения нового документа, чтобы в базе не было не стыковок. Тоже самое касается и ПИН. Мораторий стоит до 2020 года и поэтому с этого года мы все тщательно проверили, какой объем работы приходится на каждого сотрудника ЗАГС. При этом мы сравнили эти данные с 2015 годом. Анализ показал, что сотрудники ЗАГСов по всей стране крайне перегружены. В регионах они работают иногда до 8-9 часов, так как многие граждане приезжают к ним из сел, - добавила Кыдырмышева.