Погода
$ 69.82 - 69.91
€ 77.92 - 78.77

Создана база детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

108  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики создана электронная база данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Инициатива реализована по поручению вице-премьер-министра Кыргызской Республики Алтынай Сейтбековны Омурбековой, сообщает пресс-служба правительства.

База данных разработана при технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике.

Несмотря на принимаемые меры в сфере защиты детей, сохраняется тенденция роста количества преступлений, совершенных в отношении детей, также сохраняется тенденция сохранения высокого уровня преступлений, совершаемых детьми и молодежью.

Внутренняя и внешняя миграция играют большую роль в увеличении численности детей, которых родители – мигранты оставляют у родственников и знакомых, без оформления официальной опеки. Зачастую дети в таких случаях подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны лиц, которые пренебрегают их нуждами.

Дополнительное программное обеспечение базы данных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет объединено с электронной системой "Тундук" для межведомственного взаимодействия для эффективного выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказания им своевременной и необходимой помощи со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, принятия мер по их устройству, проведения профилактической работы с ними.

Территориальным государственными органам представится возможность вносить или загружать информацию о выявленном ребенке с любого места, где имеется доступ к Интернету, включая уровень айыл окмоту. Это улучшит координацию и управление данными, получаемыми от различных ведомств на различных уровнях управления, позволит сэкономить расходы, требуемые на различные запросы, а главное сократит время по предоставлению необходимых услуг и помощи ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, на всех уровнях государственного управления.

Разработанная система на основании внесенных обстоятельств трудной жизненной ситуации, путем автоматизации, формирует проект Индивидуального плана защиты ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации и его семьи. По завершении разработки функциональных возможностей базы данных, планируется ее пилотирование в двух районах Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378604
Теги:
миграция, насилие, правительство, семейное насилие, трудовая миграция, Кыргызстан, убийство ребенка, избиение младенца
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
29.05.2019, 16:12

Надо создать базу из безполезных чиновников и депутатов чтоб их больще их не подпускали к власти

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  