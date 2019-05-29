Создана база детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

При Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики создана электронная база данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Инициатива реализована по поручению вице-премьер-министра Кыргызской Республики Алтынай Сейтбековны Омурбековой, сообщает пресс-служба правительства.

База данных разработана при технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике.

Несмотря на принимаемые меры в сфере защиты детей, сохраняется тенденция роста количества преступлений, совершенных в отношении детей, также сохраняется тенденция сохранения высокого уровня преступлений, совершаемых детьми и молодежью.

Внутренняя и внешняя миграция играют большую роль в увеличении численности детей, которых родители – мигранты оставляют у родственников и знакомых, без оформления официальной опеки. Зачастую дети в таких случаях подвергаются насилию и жестокому обращению со стороны лиц, которые пренебрегают их нуждами.

Дополнительное программное обеспечение базы данных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет объединено с электронной системой "Тундук" для межведомственного взаимодействия для эффективного выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказания им своевременной и необходимой помощи со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, принятия мер по их устройству, проведения профилактической работы с ними.

Территориальным государственными органам представится возможность вносить или загружать информацию о выявленном ребенке с любого места, где имеется доступ к Интернету, включая уровень айыл окмоту. Это улучшит координацию и управление данными, получаемыми от различных ведомств на различных уровнях управления, позволит сэкономить расходы, требуемые на различные запросы, а главное сократит время по предоставлению необходимых услуг и помощи ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, на всех уровнях государственного управления.

Разработанная система на основании внесенных обстоятельств трудной жизненной ситуации, путем автоматизации, формирует проект Индивидуального плана защиты ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации и его семьи. По завершении разработки функциональных возможностей базы данных, планируется ее пилотирование в двух районах Чуйской области.