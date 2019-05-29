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Момбеков против Ниязова. Разборки в политсовете СДПК

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- Бакыт Стамов
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Депутат Рыскелди Момбеков намерен выйти из состава политсовета СДПК, если в нем останется сторонник Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов. Об этом редакции VB.KG дал понять сам народный избранник.

Ранее, рассказывает Момбеков, на предложение стать членом политсовета СДПК он отвечал, что в таком случае в совете не должно быть Фарида Ниязова.

- Это была всего лишь моя просьба, но, возможно, именно поэтому его ранее и не включали, - сказал он.

Народный избранник объяснил причину своей неприязни к экс-советнику президента Фариду Ниязову.

- Ведь по его просьбе меня в свое время исключили из состава политсовета, а многих не допустили потом в этот орган. А те, кто вошли в политсовет по его указке, потом предали Атамбаева. По этой причине Фарид Ниязов не имеет морального права быть в составе политсовета. Я обязательно подниму этот вопрос на ближайшем заседании политсовета. В случае, если Фарид Ниязов будет и дальше решать вопросы партии, то я выйду из состава совета СДПК, - добавил Момбеков.

Напомним, в начале апреля этого года был сформирован новый состав политсовета СДПК под председательством экс-президента Алмазбека Атамбаева. В него вошли ряд депутатов, активистов и журналистов, которые остались верны экс-президенту. При этом Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов не попали в этот список.

А накануне, после принятия поправок в закон "О гарантиях деятельности Президента КР" экс-президент Атамбаев заявил о сложении с себя полномочий председателя партии. Его место заняла депутат Асель Кодуранова. Вслед за этим в состав политсовета партии приняли и Фарида Ниязова.


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URL: https://www.vb.kg/378605
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, СДПК, Асель Кодуранова, Рыскелди Момбеков, конфликт, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Таке
29.05.2019, 17:07

Момбеков так тебе и надо, ты ведь знал что они шакалы и предадут тебя в любое время. Это же у них в крови, кидать своих. Вообще и ты должен выйти из партии, ты красишь партию они тебя партия СДПК. 

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рита
29.05.2019, 17:08

В таком случи  от СДПК ждем третий СДПК без ф.ниязева.

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Мырза
29.05.2019, 17:15

ниязова вместе с атамбаевым надо было выгнать из партии!

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