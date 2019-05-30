Госслужащие не смогут объяснить происхождение своего имущества

Всеобщую амнистию капитала предложила провести депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что эта мера не для того, чтобы коррумпированные чиновники могли избежать наказания, а чтобы простые граждане не стали жертвами борьбы с коррупцией.

- В 2020 году все граждане будут сдавать налоговые декларации за 2019 год. Врачи, учителя, мелкие чиновники должны будут объяснить, откуда взяли свое имущество. Откровенно говоря, большая часть из них не сможет этого сделать. Поэтому предлагаю объявить повальную амнистию. Сначала мы легализуем все капиталы, а потом будем наказывать за незаконное обогащение, - сказала Эльвира Сурабалдиева.

Заместитель главы Госкадровой службы Олег Тарбинский отметил, что амнистией капитала уже занимается Министерство экономики. По его сведениям, ведомство собирало данные о доходах. Однако, на каком этапе сейчас находится эта работа, он не смог ответить.