Финпол ничего не знал о выводе 700 млн $ из Кыргызстана

ГСБЭП проверит информацию журналистского расследования "Азаттык" о выводе из Кыргызстана порядка 700 млн долларов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель главы ГСБЭП Эмил Жамгырчиев, отвечая на вопрос депутата Эльвиры Сурабалдиевой.

- Я вчера посмотрел журналистское расследование. Самое удивительное, к нам никто не обращался и не жаловался, в распоряжении ГСБЭП информации не было, - сказал Эмил Жамгырчиев.

По его словам, сегодня утром в ведомстве поступили материалы, которые теперь проверяют следователи.

Кроме того, ведомство проверит компании, о которых шла речь в материалы и которые якобы связаны с экс-зампреда Таможенной службы Раимбеком Матраимовым.

Депутат Эльвира Сурабалдиева, обращаясь к Эмилю Жамгырчиеву, предупредила, что за расследованием пристально следит вся страна. Кроме того она пристыдила коллег-мужчин, которые не стали поднимать эту тему в Парламенту.

- В сложное время на помощь всегда приходят женщины – Курманжан Датка, Роза Отунбаева. Мне стыдно, что до сих пор никто из мужчин не поднял эту тему, - сказала Сурабалдиева.

Коллегу поддержала другая женщина – Наталья Никитенко. Она сообщила, что направила письма во все правоохранительные органы с требованием проверить информацию о выводе сотен миллионов долларов из республики.

Напомним, ГСБЭП проводит проверку в отношении Раимбека Матраимова по статье "Незаконное обогащение".