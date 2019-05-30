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Из-за ремонта улицы Жайыл Баатыра троллейбусы пустят по другому маршруту

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- ВБ
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В связи с закрытием на ремонт улице Жайыл Баатыра с 1 июня текущего года некоторые троллейбусные маршруты будут временно изменены.

Так, троллейбусный маршрут №5 будет курсировать по схеме: "Тунгуч – Агентство "Аэрофлот" по улице Ажыбек Баатыра, а маршрут №14 сообщением: "Киркомстром – Агентство "Аэрофлот".

Напомним, до 15 июня на ремонт закрывается отрезок улицы Ж.Баатыра от Тыналиева до Д.Садырбаева.

Мэрия города Бишкек приносит искренние извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, перестройте свои маршруты.


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URL: https://www.vb.kg/378632
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, перекрытие дорог, Бишкек, общественный транспорт, ремонт дорог
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