Из-за ремонта улицы Жайыл Баатыра троллейбусы пустят по другому маршруту

В связи с закрытием на ремонт улице Жайыл Баатыра с 1 июня текущего года некоторые троллейбусные маршруты будут временно изменены.

Так, троллейбусный маршрут №5 будет курсировать по схеме: "Тунгуч – Агентство "Аэрофлот" по улице Ажыбек Баатыра, а маршрут №14 сообщением: "Киркомстром – Агентство "Аэрофлот".

Напомним, до 15 июня на ремонт закрывается отрезок улицы Ж.Баатыра от Тыналиева до Д.Садырбаева.

Мэрия города Бишкек приносит искренние извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, перестройте свои маршруты.