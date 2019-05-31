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Индия выдаст Кыргызстану 100 млн$ на вооружение?

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- Екатерина Улитина
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Индия предоставит Кыргызстану кредитную линию для передачи оборонной техники. Об этом сообщает со ссылкой на источники рейтинговое индийское издание The Economic Times. Газета допускает, что сумма сделки может достигнуть 100 миллионов долларов.

Новость была опубликована в преддверии визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Индию.

- Двухсторонние связи двух стран сейчас находятся на подъеме. Республика Центральной Азии делится запросом на оборонную технику из Индии, выводя стратегические отношения за пределы нынешнего уровня взаимоотношений, которые сводятся в основном к совместным учениям. Индия, вероятно, предоставит Кыргызстану кредитную линию для передачи оборонного оборудования, причем источники указывают, что сумма может достигнуть 100 миллионов долларов, - пишет The Economic Times.

По данным издания, Кыргызстан ищет возможность для модернизации своих вооруженных сил, которые в основном имеют российское происхождение. Ранее военная группа из Кыргызстана посетила частные военные заводы в Индии, чтобы ознакомиться с предлагаемыми наземными системами защиты.

Напомним, накануне, 30 мая, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял участие в церемонии инаугурации премьер-министра Индии Нарендры Моди. В этот же день глава Кыргызстана и Нарендры Моди провели двухстороннюю встречу.

По данным аппарата президента КР, стороны обменялись приветствиями. Сооронбай Жээнбеков поздравил Нарендры Моди с победой на выборах и пригласил посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Глава правительств Индии, в свою очередь подчеркнул, что твердо настроен на развитие всесторонних отношений с Кыргызстаном.


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URL: https://www.vb.kg/378651
Теги:
военная служба, Индия, Кыргызстан, Вооруженные силы, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
а?
31.05.2019, 11:45

и нафига нам индийское оружие в кредит?

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Жалоба модератору
Гражданин
31.05.2019, 12:11

Наверно индия хочет дать в кредит свой индийский танк арджун. Проблема в том что тогда кыргызстан будет покупать и комплектующие к ними у индии. Это называется игловая зависимость

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Жалоба модератору
Б
31.05.2019, 12:18

а?

и нафига нам индийское оружие в кредит?

Ну как это на фиигаа? Для отмыва денег. Наши чиновники умеют схемы коррупционные строить, к примеру закупят у индусов бамбуковые палки на 50.000 зеленых остальные 100 неполных лямов зелени положут в карман. Усе будет в ажуре и капусту рубанут и всех наших военных супер современными боевыми бамбуковыми палками да дубинками оснастят. А еще проше если в Китае закупят бамбук будет дешевле.

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Жалоба модератору
Тунгуч
31.05.2019, 12:24

Продажа вооружения.это всегда геополитика.теперь стратегические партнёры в лице РФ дадут отмашку..

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Жалоба модератору
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