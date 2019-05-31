В Москве появится система распознавания лиц

В 2019 году власти Москвы объявят конкурс на создание системы распознавания лиц, которая охватит более 200 тысяч камер наблюдения в столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на совещании у президента по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.

По словам Собянина, конкурс будет объявлен вместе с МВД. Система распознавания, которую планируется создать, "будет одной из крупнейших в мире, соперничая, может быть, только с китайскими системами", отметил мэр Москвы. Он также рассказал о внедрении в городе системы распознавания речи. "Сегодня уже в наших колл-центрах с помощью ботов обслуживается от 40% до 70% звонков - робот отвечает, обрабатывает данные, разговаривает с теми, кто обращается. Сейчас проводим эксперименты в школах, поликлиниках, больницах, в транспорте для внедрения этой технологии", - цитирует Собянина агентство "Москва".

"Сейчас проэкспериментировали видеораспознавание лиц в метрополитене, в подъездных камерах, выявили десятки преступников, которые находились в розыске", - передают слова Собянина российские СМИ.