"Панфилов" молодец, а "Асанбай" - не очень. Мэрия проверила парки столицы

Мэрия столицы совместно с Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве КР проверили аттракционы функционирующие в столичных парках.

В проверке приняли участие директор МП "Городские парки" Калича Умуралиева, представители управления Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве КР по городу Бишкек, представители управления муниципального имущества, муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура".

Проверка осуществлена в связи с подготовкой к летнему сезону и отдыху детей, а также предстоящему празднованию Международного дня защиты детей.

Проверка началась с парка имени Панфилова, где сейчас работает 32 аттракциона. По словам директора парка Дмитрия Петрова, 2 аттракциона 2005 года выпуска, 50 % каруселей 2011 года и остальные 50 % выпущены после 2010 года. Также администрация парка самостоятельно привлекает экспертов к проверке аттракционов и проводят обучение для персонала, работающего с ними.

Госэкотехинспекция сообщила, что в парке техника безопасности соблюдается. Предыдущий рейд выявил незначительные нарушения, которые сразу же были устранены, а состояние аттракционов по итогам рейда признано удовлетворительным.

В парке Асанбай, который также проверен, совсем иная ситуация. Там по результатам проверки выявлено, что два аттракциона не соответствуют технике безопасности. Их закрыли на ремонт и отправят в лабораторию для диагностики металлоконструкции. Если специалисты выдадут отрицательное заключение, то аттракционы будут закрыты. Всего же в парке функционирует 22 аттракциона. Они завезены из России и Китая.