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С 1 июня в Кыргызстане стартует кампания против насилия над детьми

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- ВБ
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При поддержке Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова завтра, 1 июня, в Международный день защиты детей начинается национальная кампания "Тумар" по предотвращению насилия в отношении детей.

Старт кампании будет произведен на правительственной площади города Бишкек в 10:00 часов с традиционного обряда "Тушоо кесүү" (Разрезание пут), символизирующее ее запуск.

В мероприятии примет участие руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики Досалы Эсеналиев. Ожидается выступление 200 детей-манасчы, 100 детей-комузистов и другие фольклорные номера.

Идея кампании - защита детей от насилия, включая изменения восприятия о насилии над детьми, запрет на телесные наказания и информирование родителей о позитивном воспитании детей.

Вопросы защиты детей должны рассматриваться и решаться ежедневно на постоянной основе всеми государственными органами, органами местного самоуправления, неправительственными и международными организациями.

Данная кампания - консолидация сил государственных, международных, неправительственных и общественных организаций. Запуск кампании проводится совместно с Детским фондом ООН.

Ключевое сообщение мероприятия: "Я стану для детей защищающим оберегом - Тумар!". Каждый взрослый, следуя девизу, должен стать защитником от бед и угроз для каждого ребенка.

Мировое сообщество в 2019 году отмечает 30-летие принятия Конвенции о правах ребёнка. Конвенция была ратифицирована Кыргызстаном 25 лет назад.

Кампания начнется 1 июня и продлится до конца 2019 года. Ее основная цель - собрать полмиллиона подписей за отказ от насильственного воспитания детей и продвижение позитивного родительства.


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URL: https://www.vb.kg/378667
Теги:
дети, насилие, президент, семейное насилие, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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