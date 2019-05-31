Существует большой риск переброски наркотиков через "Кордай"

Сегодня Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в партнерстве с Управлением Организации Объединенных Наций по Наркотикам и Преступности (УНП ООН) в Центральной Азии торжественно открыла новый офис пограничного взаимодействия (ОПВ) на круглосуточном международном контрольно-пропускном пункте "Кордай", расположенном на казахско-кыргызской границе на юге Казахстана.

"Управление ООН по наркотикам и преступности в лице г-жи Ашиты Миттал активно принимает участие в совместной охране государственной границы. Это проведенные тренинги, благодаря которым наши военнослужащие получили определенные навыки, это техническое обеспечение, оказанное организацией и, которые мы используем в охране государственной границы и, главное, это дальнейшее желание вкладывать в нас, в пограничников Кыргызстана и Казахстана. Оборудование и приобретенные знания – нам помогают", сказал г-н Дархан Дильманов, Директор пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Он также поблагодарил г-жу Миттал за проделанную работу.

Г-жа Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии отметила, что открытие офиса пограничного взаимодействия на казахско-кыргызской границе является важной вехой в развитии деятельности компонента УНП ООН по пограничному взаимодействию в Центральной Азии, целями которого являются укрепление межведомственного, трансграничного сотрудничества и обмена информацией для противодействия угрозам незаконного наркотрафика, выявления и пресечения контрабанды, включая наркотики, психотропные вещества и прекурсоры, обеспечивая в то же время законную международную торговлю.

"Япония, осознавая необходимость регионального сотрудничества по борьбе с терроризмом и противодействию наркотикам, выражает готовность изучить возможность данного сотрудничества в области усиления пограничного контроля в странах Центральной Азии и Афганистана, так как стабильность данного региона с точки зрения глобальных вызовов в целом тесно связана с безопасностью международного сообщества", подчеркнул г-н Хидеаки Ямадзуми, глава политического отдела Посольства Японии в Республике Казахстан, зачитавший послание Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Казахстан г-на Тацухико Касаи. Он также выразил надежду на то, что офис Пограничного Взаимодействия на базе контрольно-пропускного пункта "Кордай" внесет существенный вклад в укрепление региональной безопасности.

Контрольно-пропускной пункт "Кордай" является одним из крупнейших международных круглосуточных пограничных пунктов Казахстана и таким образом может рассматриваться в качестве потенциального пункта пересечения с высоким риском незаконной перевозки наркотиков из Афганистана, через Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан в Россию.

Офисы пограничного взаимодействия позволят расширить сотрудничество между пограничными агентствами на национальном и трансграничном уровнях в вопросах безопасности границ и других вопросах, а также содействуют взаимному участию в мероприятиях, организованных на границе.

Программа УНП ООН также открывает обучающий класс на КПП "Кордай" с компьютерной интерактивной мультимедийной учебной программой. Компьютерный тренинговый класс - это комплексная учебная программа по правоохранительным тематикам, которая поддерживает, укрепляет и связывает с общими стратегиями УНП ООН по контролю за наркотиками и предотвращению преступности в регионе, адаптированная к юридическим, процессуальным, языковым и культурным аспектам государств Центральной Азии.

С поддержкой Офисов пограничного взаимодействия – ОПВ – в Центральной Азии – устанавливаются основы для межведомственной и трансграничной коммуникации, координации и сотрудничества на отобранных контрольно-пропускных пунктах (КПП). К настоящему моменту создано 15 ОПВ на таджикско-афганской, узбекско-афганской, таджикско-узбекской, кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской и кыргызско-казахской границах. Каждая страна определяет сотрудников для работы на ОПВ и выделяет помещения на КПП, в то время как техническая помощь предоставляется через организацию учебных курсов и путем предоставления необходимого базового оборудования для поддержки работы офисов.

Мероприятие является частью Компонента УНП ООН "Противодействие трафику опиатов из Афганистана через Северный маршрут путем усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов (КПП) и создания офисов пограничного взаимодействия (ОПВ)" Программы УНП ООН для государств Центральной Азии (2015-2019 гг.) при финансовой поддержке Правительства Японии.