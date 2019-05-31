Погода
$ 69.83 - 69.91
€ 77.47 - 78.39

Существует большой риск переброски наркотиков через "Кордай"

112  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в партнерстве с Управлением Организации Объединенных Наций по Наркотикам и Преступности (УНП ООН) в Центральной Азии торжественно открыла новый офис пограничного взаимодействия (ОПВ) на круглосуточном международном контрольно-пропускном пункте "Кордай", расположенном на казахско-кыргызской границе на юге Казахстана.

"Управление ООН по наркотикам и преступности в лице г-жи Ашиты Миттал активно принимает участие в совместной охране государственной границы. Это проведенные тренинги, благодаря которым наши военнослужащие получили определенные навыки, это техническое обеспечение, оказанное организацией и, которые мы используем в охране государственной границы и, главное, это дальнейшее желание вкладывать в нас, в пограничников Кыргызстана и Казахстана. Оборудование и приобретенные знания – нам помогают", сказал г-н Дархан Дильманов, Директор пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Он также поблагодарил г-жу Миттал за проделанную работу.

Г-жа Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии отметила, что открытие офиса пограничного взаимодействия на казахско-кыргызской границе является важной вехой в развитии деятельности компонента УНП ООН по пограничному взаимодействию в Центральной Азии, целями которого являются укрепление межведомственного, трансграничного сотрудничества и обмена информацией для противодействия угрозам незаконного наркотрафика, выявления и пресечения контрабанды, включая наркотики, психотропные вещества и прекурсоры, обеспечивая в то же время законную международную торговлю.

"Япония, осознавая необходимость регионального сотрудничества по борьбе с терроризмом и противодействию наркотикам, выражает готовность изучить возможность данного сотрудничества в области усиления пограничного контроля в странах Центральной Азии и Афганистана, так как стабильность данного региона с точки зрения глобальных вызовов в целом тесно связана с безопасностью международного сообщества", подчеркнул г-н Хидеаки Ямадзуми, глава политического отдела Посольства Японии в Республике Казахстан, зачитавший послание Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Республике Казахстан г-на Тацухико Касаи. Он также выразил надежду на то, что офис Пограничного Взаимодействия на базе контрольно-пропускного пункта "Кордай" внесет существенный вклад в укрепление региональной безопасности.

Контрольно-пропускной пункт "Кордай" является одним из крупнейших международных круглосуточных пограничных пунктов Казахстана и таким образом может рассматриваться в качестве потенциального пункта пересечения с высоким риском незаконной перевозки наркотиков из Афганистана, через Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан в Россию.

Офисы пограничного взаимодействия позволят расширить сотрудничество между пограничными агентствами на национальном и трансграничном уровнях в вопросах безопасности границ и других вопросах, а также содействуют взаимному участию в мероприятиях, организованных на границе.

Программа УНП ООН также открывает обучающий класс на КПП "Кордай" с компьютерной интерактивной мультимедийной учебной программой. Компьютерный тренинговый класс - это комплексная учебная программа по правоохранительным тематикам, которая поддерживает, укрепляет и связывает с общими стратегиями УНП ООН по контролю за наркотиками и предотвращению преступности в регионе, адаптированная к юридическим, процессуальным, языковым и культурным аспектам государств Центральной Азии.

С поддержкой Офисов пограничного взаимодействия – ОПВ – в Центральной Азии – устанавливаются основы для межведомственной и трансграничной коммуникации, координации и сотрудничества на отобранных контрольно-пропускных пунктах (КПП). К настоящему моменту создано 15 ОПВ на таджикско-афганской, узбекско-афганской, таджикско-узбекской, кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской и кыргызско-казахской границах. Каждая страна определяет сотрудников для работы на ОПВ и выделяет помещения на КПП, в то время как техническая помощь предоставляется через организацию учебных курсов и путем предоставления необходимого базового оборудования для поддержки работы офисов.

Мероприятие является частью Компонента УНП ООН "Противодействие трафику опиатов из Афганистана через Северный маршрут путем усиления потенциала основных контрольно-пропускных пунктов (КПП) и создания офисов пограничного взаимодействия (ОПВ)" Программы УНП ООН для государств Центральной Азии (2015-2019 гг.) при финансовой поддержке Правительства Японии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378668
Теги:
граница, Казахстан, контрабанда, наркотики, Кыргызстан, ООН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  