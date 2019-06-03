Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Кыргызстане

В СПЭНМ МВД Кыргызской Республики поступила информация, что гражданин Турции по имени "У." скрывается от органов внутренних дел, находится на территории Кыргызской Республики нелегально и намеревается выехать в страны Европы с использованием поддельных документов, сообщает пресс-служба МВД КР.

28 мая 2019 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СПЭНМ МВД КР на территории города Бишкек задержан 35-летний гражданин Турции, находившийся в международном розыске по линии Интерпола.

По имеющим данным его объявили в розыск за совершение тяжкого преступления на территории Турецкой Республики.Задержанный был водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек, суд санкционировал арест на 2 месяца с содержанием в СИЗО №1. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.