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Разыскиваемый Интерполом гражданин Турции задержан в Кыргызстане

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- ВБ
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В СПЭНМ МВД Кыргызской Республики поступила информация, что гражданин Турции по имени "У." скрывается от органов внутренних дел, находится на территории Кыргызской Республики нелегально и намеревается выехать в страны Европы с использованием поддельных документов, сообщает пресс-служба МВД КР.

28 мая 2019 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СПЭНМ МВД КР на территории города Бишкек задержан 35-летний гражданин Турции, находившийся в международном розыске по линии Интерпола.

По имеющим данным его объявили в розыск за совершение тяжкого преступления на территории Турецкой Республики.Задержанный был водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек, суд санкционировал арест на 2 месяца с содержанием в СИЗО №1. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/378681
Теги:
Интерпол, МВД, розыск, Турция, Кыргызстан
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