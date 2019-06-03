Ура! Горячую воду в Бишкеке дадут уже завтра

ОАО "Бишкектеплосеть" с 4 июня начнет подключать потребителей к горячему водоснабжению. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно распоряжению мэрии, с 6 мая, предприятие проводило ремонтно-профилактические работы и регламентные испытания на плотность на водяных тепловых сетях. По состоянию на 1 июня специалисты выявили 65 повреждений, часть из них уже устранили, остальные будут ликвидированы до начала отопительного сезона.

- Предприятием были приложены максимальные усилия для возобновления подачи горячей воды с 4 июня, то есть раньше запланированного срока на 2 дня. Подключение будет производиться в течение трех дней, в первую очередь будут подключены детские сады, больницы и остальные социально значимые объекты, - сообщает ОАО "Бишкектеплосеть".

Компания просит горожан при возобновлении подачи горячей воды перекрыть вентили на подводках к электроводонагревательному баку типа "Аристон" для исключения перетоков.

Консультацию специалистов при возникновении вопросов можно получить позвонив по телефонам:

Центр поддержки потребителей: (0312) 61-11-69, 1980

Диспетчерская служба: 56-85-58

Дежурные инженеры по внутридомовым системам отопления Центрального района: 36-57-19, 30-07-67

Дежурные инженеры по внутридомовым системам отопления Южного района: 51-06-22, 21-74-06