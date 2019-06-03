Задержан экс-заведующий судебным отделом аппарата президента Манас Арабаев

Антикоррупционной службой ГКНБ продолжаются мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к фактам злоупотребления должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР была установлена причастность Манаса Арабаева к вышеуказанным преступлениям.

2 июня 2019 года Манас Арабаев задержан в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.