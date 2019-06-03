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Задержан экс-заведующий судебным отделом аппарата президента Манас Арабаев

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- ВБ
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Антикоррупционной службой ГКНБ продолжаются мероприятия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к фактам злоупотребления должностным положением в интересах отдельных преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов предпринимательства иностранных инвесторов.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.319 "Коррупция" Уголовного кодекса КР была установлена причастность Манаса Арабаева к вышеуказанным преступлениям.

2 июня 2019 года Манас Арабаев задержан в порядке ст. 98 Уголовно-процессуального кодекса КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/378686
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Манас Арабаев
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Комментарии
Вердикт
03.06.2019, 10:50

Нужно провести тотальную чистку во всех органах страны, и чистка это должна быть связано только с коррумпированными чиновниками. Я уверен, что все кадры Атамбаева таковые и им нет места в решении будущего страны. А на их места взять перспективных рябят, которые  болеют за страну.

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учитель
03.06.2019, 11:00

конечно, это справедливо. Как мог находиться на свободе человек, совершивший такое преступление? явно откупился. За мелочи сажают, а по крупному кто, гуляют на свободе.

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Бокмурун
03.06.2019, 11:01

Эх Манас А., такое имя в сомнительном виде выставил.

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Фабула
03.06.2019, 11:08

Если никуда не чухнул, значит не на что, а если не на что, значит не успел наворовать. Дело закрыто, обвиняемый свободен

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Саян
03.06.2019, 11:50

вот и наследие АША ,, пускай несёт ответственность за всё содеянное 

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Раиса
03.06.2019, 12:00

Вроде бы их там 2е было.

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