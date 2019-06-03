Гендерная война и депутаты-неучи. Каким будет парламент 2020 года?

Нельзя снижать требования к депутатам и к их уровню образования, уверена политолог Айнура Арзыматова. Об этом она заявила в Жогорку Кенеше во время общественного обсуждения изменений в предвыборное законодательство.

- Меня очень удивило, что в проекте группы Аиды Касымалиевой хотят убрать требование о высшем образовании депутатов, а в той группе, где над проектом работал Дастан Бекешев, хотят убрать требование о высшем образовании и к депутатам Жогорку Кенеша. Этого категорически нельзя допускать. Парламент – это одна из ветвей власти, и как можно допускать к госуправлению людей без высшего образования? Здесь нельзя ссылаться, что высшее образование теряет свой уровень, и на то, что в Легендарном парламенте были люди без дипломов. Мы не должны снижать требования к кандидатам в депутаты, - уверена Айнура Арзаматова.

Еще один предмет спора – порог голосов избирателей, который должна преодолеть партия, чтобы попасть в Жогорку Кенеш. Айнуру Алтыбаева считает, что партия должна набрать не менее 9% голосов избирателей, чтобы ее кандидаты попали в парламент.

- У нас уже зарегистрировано несколько сотен партий. К 2020 году их начнут регистрировать каждый день. Укрупнение и объединение партий сделает их сильнее. А сильные партии - залог сильного парламента и даже сильного государства, - заявила Алтыбаева.

Правовая клиника "Адилет" подготовила четыре замечания к проекту закона. Заместитель директора организации Бектур Осмонбаев считает, что нельзя позволять партиям менять списки кандидатов перед днем голосования.

- Представьте, какой эффект вызовет, если кандидата, которого поддерживают люди, и за которого идут голосовать, в последний момент снимут с выборов. Этого делать нельзя, - уверен эксперт.

Кроме того он считает, что нельзя запрещать кандидатам баллотироваться от одной партии, если они являются членами другой партии. Он отмечает, что такое требование вполне законно, однако в реалиях Кыргызстана, где политики часто меняют политическую принадлежность, нововведение могут использовать, как метод давления.

- Еще одно замечание касается пункта о том, что партии должны предоставлять агитационные материалы в ЦИК, где их должны согласовать в течение трех дней. Наша организация в принципе не поддерживает эту норму. Однако, ее все же примут, срок согласования должен быть снижен. За три дня информация может устареть, - резюмировал Бектур Осмонбаев.

Много споров вызвала норма о женских квотах в местных кенешах. Часть депутатов считает, что нет необходимости оставлять места для женщин. Айнуру Алтыбаева предлагает законодательно запретить мужчинам занимать места женщин, сдавших мандат.