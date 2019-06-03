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Пьяный мигрант пытался сжечь своего друга

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- ВБ
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В Бурятии следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего иностранца, попытавшегося с особой жестокостью убить своего земляка. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СУ СКР по Республике Бурятия, сообщает Сиб.фм.

Инцидент произошёл в мае этого 2019 года. В селе Сухая, расположенном в 180 километрах от Улан-Удэ, на одной из сельских строек трудились граждане среднеазиатской республики. Какой именно - не указывается. 28 мая один из строителей ушёл за водкой и вернулся пьяным в барак, где его ждал приятель. Между мужчинами возникла ссора. После словесной перебранки нетрезвый строитель облил собеседника бензином и поджёг. Сразу после этого он сбежал в лес и скрывался там до следующего дня.

Подожжённый мужчина успел выбежать на улицу и смог потушить сам себя. По словам медиков, он получил тяжёлые ожоги. При помощи санитарной авиации пострадавшего доставили в ожоговый центр, где врачи до сих пор ведут борьбу за его жизнь.

Спустя день прятавшийся в лесу строитель вышел в село, где его задержали правоохранители. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Если вина подозреваемого будет доказана, мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

А в Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана упал с 8 этажа.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел на строительной площадке у дома 62 по Комендантскому проспекту в 11 утра 2 июня. Врачи Городской больницы №3 борются за его жизнь. У молодого мужчины травмы головы, грудной клетки, травмы живота, перелом рук и ног. Долгое время он провел в шоковой реанимации.

Что именно произошло на строительной площадке, выясняет следствие. Как сообщил охранник, мужчина, который работал здесь же, на стройке, рухнул в открытую шахту лифта.


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URL: https://www.vb.kg/378698
Теги:
миграция, покушение, Россия, убийство
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