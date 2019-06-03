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Штормовое! Дожди, грозы, шквалистый ветер до 20 м/с

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- ВБ
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Штормовое предупреждение!

В период с 3 июня по 7 июня сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 6-7 июня в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. В предгорных и горных районах возможен град. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. Небольшое колебание температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 3 по 5 июня в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и в горных районах республики возможны селевые явления.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 4 -7 июня

4 июня в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.

5-6 июня, 7 июня ночью и утром на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 6 июня днем и 7 июня ночью в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. В предгорных и горных районах возможен град. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

7 июня днем в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 8 июня ночью без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

8 июня днем на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 9-10 июня

9-10 июня сохранится неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Понижение температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 4-6 июня

4 июня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

5-6 июня временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с, с усилением до 14 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 4-6 июня

4 июня и 5 июня ночью без осадков. 5 июня днем и 6 июня временами дожди, грозы. Ветер западный 4-9 м/с.


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Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Бишкек, Кыргызстан, прогноз погоды
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