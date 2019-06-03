Аиду Салянову задержали? Ответ МВД

МВД пока официально не опровергает и не подтверждает информацию kaktus.media, что сегодня сотрудниками министерства по делу об освобождении Азиза Батукаева была задержана экс-генеральный прокурор Аида Салянова.

Напомним, ранее по делу Батукаева уже было задержано несколько человек, в т.ч. экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Накануне также появилась информация о вызове в качестве свидетелей по этому расследованию прокуроров, имевших отношение к освобождению Батукаева.

Реакцией на эту информацию на социальных площадках стало предположение, что кто-то из ранее задержанных пошел на сделку со следствием и начал "сливать" причастных к освобождению вора в законе.