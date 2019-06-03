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Аиду Салянову задержали? Ответ МВД

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- Елена Цой
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МВД пока официально не опровергает и не подтверждает информацию kaktus.media, что сегодня сотрудниками министерства по делу об освобождении Азиза Батукаева была задержана экс-генеральный прокурор Аида Салянова.

Напомним, ранее по делу Батукаева уже было задержано несколько человек, в т.ч. экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Накануне также появилась информация о вызове в качестве свидетелей по этому расследованию прокуроров, имевших отношение к освобождению Батукаева.

Реакцией на эту информацию на социальных площадках стало предположение, что кто-то из ранее задержанных пошел на сделку со следствием и начал "сливать" причастных к освобождению вора в законе.


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URL: https://www.vb.kg/378701
Теги:
Аида Салянова, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, Генеральная прокуратура, прокуратура
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