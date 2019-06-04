Члены "Ата Мекена" пока не выйдут на митинг в защиту Саляновой

Сопартийцы задержанной накануне Аиды Саляновой соберутся у здания Первомайского суда, чтобы поддержать ее. Митинг в защиту экс-генпрокурора "ата мекеновцы" проводить пока не собираются. Об этом VB.KG сообщила экс-депутат Жогорку Кенеша, член партии "Ата Мекен" Асия Сасыкбаева.

Сегодня, 4 июня, суд должен вынести меру пресечения для Саляновой.

Асия Сасыкбаева выразила надежду, что судьи при вынесении решения учтут наличие у задержанной малолетнего ребенка и отпустят ее под домашний арест.

Напомним, Аида Салянова задержана по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Показания против нее дали бывший спецпрокурор Майрамбек Акматалиев и бывший заместитель генпрокурора Людмила Усманова. Эту информацию подтвердила Асия Сасыкбаева. Она также отметила, что сама Салянова обвинения отрицает. Мол, доказательств ее вины нет – следствие основывается только на разговорах.

Аида Салянова была вызвана на допрос вчера, 3 июня, в 15.00 часов. Допрос продлился практически до двенадцати часов ночи. После экс-генпрокурора водворили в ИВС ГУВД Бишкека, где сейчас она и находится. Ночью сторонники Саляновой дежурили у здания милиции, присутствовали и парламентарии – лидер "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов и член фракции Наталья Никитенко. Им так и не удалось встретиться с самой Саляновой.

Ранее по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева были арестованы врачи Министерства здравоохранения и Госслужбы исполнения наказаний, бывший советник главы ГСИН Калыбек Качкыналиев. А также экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший заместитель прокурора Нарынской области Жапар Эрматов и экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.