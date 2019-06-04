Что происходит на суде по делу экс-замминистра транспорта Жусубалиева?

Почти полгода прошло с того момента как произошло задержание экс-замминистра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева оперативными сотрудниками АКС ГКНБ. История эта гремела во всех СМИ, но на фоне сегодняшних громких дел и событий и о бывшем чиновнике, и о самом скандале сегодня подзабыли. Что происходит с Жусубалиевым, на чем строится его защита, редакции vb.kg рассказал адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, следствие уже закончилось, и сейчас находится на рассмотрении суда первой инстанции.

- Изначально по версии следствия моего подзащитного обвиняют в лоббировании интересов итальянской компании "Тодини Конструциони Дженерали" в тендере по реконструкции отрезка дороги Север-Юг протяженностью 70 км и якобы в получении от них взятки. Согласно версии следствия Азимкан Жусубалиев причастен к продвижению и победе данной компании в указанном тендере. Но если обратиться к фактам - данная компания предложила в тендере одну из наименьших сумм из 17 компаний, и была второй по рангу ценового предложения. Компания, которая заняла первое место, сама в одностороннем порядке отказывалась от подписания контракта. И согласно процедурам тендера Министерство транспорта и дорог КР присудило контракт компании "Тодини". Более того, факты говорят о том, что Минтрансом проектная и инженерная оценка тендера была утверждена в размере 88 млн. долларов США, при том, что "Тодини" предложила выполнить указанный вид работ за 40 млн. долларов США. Следует отметить, что изначально компания указала сумму 46 млн. долларов США и дополнительно, в том же заявочном пакете, указала, что готова предложить бонусную скидку в размере 6 млн. долларов США. Получается, итальянская компания, во-первых, и так дала низкую стоимость выполнения работ, так еще вдобавок предложила существенную скидку для Минтранса. Во-вторых, логично предположить, что если бы у компании была бы какая-либо договоренность или сговор с моим подзащитным в лоббировании ее интересов, никакой скидки и не было, так как отрыв по предложенной цене "Тодини" от следующего за ней конкурента – китайской компании, составил более 10 млн. долларов США. Очевиден факт, что в случае лоббирования интересов данной компании предложенная цена компании была бы на порядок выше.

А какая компания предложила самую низкую цену?

- Азербайджанская компания "Азвирт" выставила цифру в 39 млн. долларов США. И официально контракт был ей присужден – ее объявили победителем данного тендера, но, как я уже сказал, компания отказалась от подписания контракта. Почему – мне неизвестно. Но, насколько я знаю, имеются официальные письма, где Министерство транспорта и дорог КР просит азербайджанскую компанию подписать контракт в связи с тем, что истекают проектные сроки. При этом имеются отказные письма компании. Но в любом случае, на этот вопрос может ответить сама азербайджанская компания "Азвирт". Думаю, если что-то было бы не чисто с тендером, "Азвирт" безусловно имел полное право обратиться с претензией или жалобой на имя Министерства транспорта или Азиатского Банка Развития, который выступает в этом проекте основным финансовым донором.

По словам адвоката, состав тендерной комиссии по строительству дороги по данному проекту был масштабным, и имел межведомственный статус, что означает, что в составе комиссии были члены и других министерств и ведомств, помимо самого Министерства транспорта КР.

Что говорят другие члены тендерной комиссии по поводу возбужденного уголовного дела?

- Мы не знаем. Что интересно, в материалах уголовного дела, с которыми ознакомили меня, отсутствуют свидетельские показания членов тендерной комиссии. Вообще по данному делу в СИЗО ГКНБ также находится гражданин Токтобаев (его следствие позиционирует как посредника), и представитель итальянской компании Гулрузов.

Что-то интересного или странного на судебных заседаниях происходит?

- На одном из первых заседаний суда от 20 мая 2019 г. выступал и давал показания свидетель - гражданин Республики Казахстан Талгат Жаппасов. Из его показаний известно, что доводы обвинения частично основаны на показаниях именно данного свидетеля. Он, в свою очередь, путался в своих показаниях и порой противоречил самому себе. То он говорил, что денежные средства в деле предназначались для победы в тендере, то утверждает, что компания, выиграв тендер, хотела сохранить свой контракт и денежные средства предназначались для сохранения контракта, затем говорит, что не помнит детально некоторые моменты. А на вопрос, почему он передавал якобы денежные средства Токтобаеву (якобы посреднику) после того как "Тодини" выиграла тендер и подписала контракт – от ответа на этот вопрос он уклонился.

Только одно он уверенно заявил, что подсудимый Бехруз Гулрузов (якобы сотрудник "Тодини", который также содержится под стражей) не был уполномочен от имени компании проводить какие-либо мероприятия по тендеру, а равно он не был официальным представителем компании, он не занимался тендерной документацией, а денежные средства, которые якобы передавались от него ему - Жаппасову, а затем некому Жакыпову Кайрату – были его личные средства, то есть являлись средствами Гулрузова, и что компания не была в курсе относительно его деятельности. В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос, откуда гражданин Казахстана Жаппасов Талгат знает про все это, и почему он выступает от имени итальянской компании "Тодини"? Противоречие здесь кроется в том, что он, утверждая, что действовал вместе с Гулрузовым от имени компании признает, что денежные средства являются собственностью Гулрузова. И это при том, что он никакого отношения не имеет к компании "Тодини", и она не уполномочивала выступать его от своего имени. Я до сих пор не могу понять, почему итальянская компания так равнодушно смотрит на обвинения этих лиц, которые занимаются очернением ее имиджа, и даже выдвигают какие-то версии от ее имени.

А на очередном заседании от 23 мая 2019 года показания давал основной заявитель – Кайрат Жакыпов. В ходе своих показаний он подтвердил, что также не имеет никакого отношения ни к Минтрансу, ни к компании "Тодини", и не является родственником Жусубалиева. Он якобы снимал жилье и проживал вместе с Токтобаевым. Кроме того выяснилось, что он является бывшим сотрудником 9-й службы ГКНБ – что он указал в своих показаниях. На мой вопрос относительно его текущего статуса в ГКНБ он не дал внятного ответа, указал, что на данный момент не является сотрудником ГКНБ. Однако относительно того, является ли он внештатным сотрудником или находится ли он в распоряжении кадров ГКНБ на данный момент уклончиво ответил, что не знает, либо не помнит. Также заявитель подтвердил, что лично Жусубалиев никогда ему не говорил о тендере и не просил его о деньгах и, тем более, не заставлял быть его посредником.

Все это дает нам знать, что выступающие в деле основные свидетели и заявители, которые местами не помнят некоторые моменты, в то же время не имеют отношения ни к итальянской компании, ни к Министерству транспорта КР, но при этом эти люди суетятся и одновременно выступают от имени итальянской компании и почему-то утверждают о противозаконных методах, которые компания использовала при получении контракта. Возможно, данные лица преследуют свои личные интересы, возможно даже им выгодно затянуть процесс реконструкции дороги Север-Юг или выставить итальянскую компанию в неприглядном свете, либо дав показания против моего подзащитного возможно преследуют цель дискредитации Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики в целом.

На данный момент судебные тяжбы продолжаются, очень надеюсь, что суд даст соответствующую оценку деятельности указанных лиц в указанном деле и вынесет справедливое решение, - заключил адвокат.