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Смерть двухлетней девочки в Джалал-Абаде. Обвиняемых пока нет

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- Екатерина Улитина
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Экспертиза по факту смерти двухлетней девочки в Джалал-Абаде не окончена. Материалы отправлены в Бишкек для изучения. Об этом VB.KG сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

- Пока мы не получим заключение экспертов, следствие остается на той же стадии. После будет решен вопрос о переквалификации статьи. Мы хотели поторопить экспертов, так как дело резонансное, но было принято решение отправить материалы на дополнительное исследование в Бишкек. Сейчас ждем результатов, - рассказали в УВД Джалал-Абадской области.

Тем временем в деле о смерти ребенка обвиняемых до сих пор нет. Хотя правозащитники склоняются к мнению, что девочка регулярно подвергалась насилию.

- Видно, что на ее теле много синяков, что, по моему мнению, может свидетельствовать о регулярных побоях, - рассказала VB.KG директор ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.

Юристы этой организации держат на контроле дело и следят за ходом расследования.

- Мама девочки сейчас живет в Джалал-Абаде, вместе с другой дочерью. В будущем она планирует забрать ее с собой в Россию, - отметила Турдубекова.

Напомним, 7 мая в больницу Джалал-Абада доставили двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии. Малышка вместе со старшей сестрой проживала в семье дедушки и его жены, в то время как мама детей находилась на заработках в России. Сначала в милиции дело зарегистрировали как несчастный случай, однако после давления правозащитников, которые рассказали о множестве синяков на теле ребенка, его переквалифицировали на "Причинение легкого вреда здоровью". Через две недели в больнице девочка умерла. В аппарате Омбудсмена сообщили, что у них имеется видеозапись, на которой бабушка признается, что шлепала и щипала ребенка в воспитательных целях.


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URL: https://www.vb.kg/378766
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, избил ребенка, погиб ребенок, уголовное дело, МВД, УВД, Назгуль Турдубекова
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