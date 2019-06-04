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Микроавтобус опрокинулся от удара с "Ниссаном". Пострадали двое детей

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- Оксана Гут
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В Бишкеке от удара легкового автомобиля с грузопассажирским пострадало четыре человека, двое из них - дети. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

3 июня примерно в 23:30 часов водитель К.Г. на автомашине марки "Ниссан-Рнесса", двигаясь по улице Карасаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Жукеева-Пудовкина столкнулся с "Мерседес Бенц 218". Грузопассажирским авто управлял А.Б., который двигался по улице Жукеева-Пудовкина в северном направлении.

В результате ДТП "Мерседес" опрокинулся на бок, пострадали четыре человека. Один пассажир "Ниссан-Рнесса" и трое с микроавтобуса, среди них двое несовершеннолетних. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Собранные материалы переданы в СС ГУВД города Бишкек. Машины водворены на штрафную стоянку.


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URL: https://www.vb.kg/378781
Теги:
ДТП, несовершеннолетние, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, больница, следствие
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