Микроавтобус опрокинулся от удара с "Ниссаном". Пострадали двое детей

В Бишкеке от удара легкового автомобиля с грузопассажирским пострадало четыре человека, двое из них - дети. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

3 июня примерно в 23:30 часов водитель К.Г. на автомашине марки "Ниссан-Рнесса", двигаясь по улице Карасаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Жукеева-Пудовкина столкнулся с "Мерседес Бенц 218". Грузопассажирским авто управлял А.Б., который двигался по улице Жукеева-Пудовкина в северном направлении.

В результате ДТП "Мерседес" опрокинулся на бок, пострадали четыре человека. Один пассажир "Ниссан-Рнесса" и трое с микроавтобуса, среди них двое несовершеннолетних. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Собранные материалы переданы в СС ГУВД города Бишкек. Машины водворены на штрафную стоянку.