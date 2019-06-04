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Придет ли Атамбаев на митинг против коррупции?

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- Бакыт Стамов
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Митинг СДПК в поддержку арестованных членов партии, как и планировалось, пройдет 8 июня этого года возле здания "Медиа-форума". Об этом редакции VB.KG подтвердил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.

При этом гражданский активист выразил удивление, что озвученные в СМИ требования участников предстоящего митинга ограничиваются только освобождением бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-начальника Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева и экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

- Одно из главных требований, заявленных на митинге, будет именно борьба с коррупцией. Почему это не было озвучено в заявлениях моих коллег, для меня непонятно. Мы видим, что сегодня идут двойные стандарты и выборочная карательная политика. Правоохранительные органы и судебная система продолжают быть политическим инструментом подавления, а не реальными органами, которые должны бороться с коррупцией, - отметил он. Также со слов другого члена политсовета СДПК Алга Кылычева стало известно, что и экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев намерен принять участие в этом митинге. Хотя, как известно, бывший глава государства вышел из состава партии и снял с себя полномочия главы "социал-демократов".


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URL: https://www.vb.kg/378792
Теги:
Адиль Турдукулов, Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, коррупция, митинг, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, Дамир Мусакеев, СДПК
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