Погода
$ 69.80 - 69.89
€ 78.30 - 78.87

Бишкекские озера стали болотами. А ведь люди так любили там отдыхать

74  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

У нас в столице в свое врямя были хорошие места для отдыха горожан, но многое пришло в запустение. Почему? Почему власти города не прикладывают усилий для восстановления этих мест? Например, нет сейчас озера, называемого в народе "Сорока", или если официально, озеро в парке имени "40 лет Октября".

Почему озеро на пересечении улиц Элебесова и Аул превращается в болото? А ведь там раньше люди купались, ловили рыбу. И сегодня там есть рыба, но она не пригодна для употребления. Эту рыбу даже домашние животные не едят. Почему власть занята только бизнесом? А знают ли они, с какой тоской вспоминают люди про это озеро? В общем, как всегда, власть сама по себе, народ сам по себе.

Народную новость прислал Болотбек

Фото иллюстративное


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/378798
Теги:
Бишкек, Отдых
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  