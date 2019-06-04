Бишкекские озера стали болотами. А ведь люди так любили там отдыхать

У нас в столице в свое врямя были хорошие места для отдыха горожан, но многое пришло в запустение. Почему? Почему власти города не прикладывают усилий для восстановления этих мест? Например, нет сейчас озера, называемого в народе "Сорока", или если официально, озеро в парке имени "40 лет Октября".

Почему озеро на пересечении улиц Элебесова и Аул превращается в болото? А ведь там раньше люди купались, ловили рыбу. И сегодня там есть рыба, но она не пригодна для употребления. Эту рыбу даже домашние животные не едят. Почему власть занята только бизнесом? А знают ли они, с какой тоской вспоминают люди про это озеро? В общем, как всегда, власть сама по себе, народ сам по себе.

Народную новость прислал Болотбек

Фото иллюстративное