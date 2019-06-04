Милиция Бишкека переходит на усиленный режим несения службы

На период проведения заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества со стороны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики будет уделено особое внимание обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

Усиление личного состава милиции вводится в целях обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в период подготовки и проведения мероприятия.

В настоящее время разработаны планы обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятия, утверждены расчеты сил и средств. Для этих целей будут привлечены сотрудники ГУВД города Бишкек и центрального аппарата МВД КР.

Органы внутренних дел возьмут под охрану маршрут движения колонн, места проведения мероприятия и проживания делегаций. Кроме того, усилен контроль за поведением лиц, от которых можно ожидать совершения противоправных действий.

В Бишкеке и на автодороге "Бишкек – аэропорт "Манас" будут вводиться временные краткосрочные ограничения движения автотранспорта. ГУОБДД МВД просит всех горожан и гостей столицы сократить передвижения на автотранспорте по обозначенным маршрутам, либо заблаговременно проработать альтернативные маршруты для своего движения.

Сотрудники милиции, которые занимаются обеспечением общественной безопасности в стране, проводят профилактическую работу с общественными организациями, движениями и гражданами в целях недопущения проведения

массовых акций, митингов, пикетов, демонстраций и шествий во время подготовки и проведения Саммита ШОС на центральных улицах и на площадях города Бишкек. Решением Первомайского районного суда все протестные акции и митинги с 1 по 20 июня предложено перенести на территорию сквера имени М. Горького города Бишкек.

Это решение обусловлено тем, что в настоящее время на центральных улицах столицы проводятся работы по благоустройству и наведению порядка в связи с проведением мероприятия высокого уровня.