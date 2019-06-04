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Сотрудников милиции обвинили в пытках над школьником

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- Оксана Гут
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В Оше сотрудники службы криминальной милиции пытали 15-летнего школьника с целью "выбить" признательные показания в совершении ряда краж. С таким заявлением в Национальный центр по предупреждению пыток обратилась мать подростка.

Как сообщил VB.KG региональный представитель НЦПП по городу Ош Худаяржан Нарматов, этот парень проходил свидетелем по делу целой серии краж из аптек и магазинов.

3 июня, примерно в 14.00 часов, когда подросток шел со школы, его схватили неизвестные мужчины, посадили в машину и вывезли за город. Где отняли мобильный телефон и душили, надевая пакет на голову. Мужчины, со слов школьника, их было двое-трое, требовали признаться в совершении этих краж. И, добившись признания, доставили в отделение милиции.

- Парень говорит, что он признался, но ничего не подписывал, протокола допроса нет. В отделении милиции вызвали его мать, и там она отказалась от предложенного адвоката, заявив, что у них есть свой. После чего их отпустили под обязательство, то есть несовершеннолетний должен при первом звонке прибыть в милицию, - отметил Худаяржан Нарматов.

Он также подчеркнул, что все собранные материалы по заявлению были переданы в прокуратуру, и только она может решить, проводить ли какие-либо экспертизы и расследование в принципе по факту пыток. Наццентр может только отслеживать ситуацию.

Сейчас подросток находится дома со своей матерью. Визуально, как сказали в НЦПП, телесных повреждений на нем не обнаружено.


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URL: https://www.vb.kg/378842
Теги:
кража, несовершеннолетние, Ош, пытки, Кыргызстан, прокуратура, УВД
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Комментарии
Адвокат
04.06.2019, 14:23

все собранные материалы по заявлению были переданы в прокуратуру, и только она может решить, проводить ли какие-либо экспертизы и расследование в принципе по факту пыток

Ну что за бред прокуратура будет решать, а пострадавшие и их родственники что право решения не имеют

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